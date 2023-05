La trama del PSOE de Sánchez Pérez-Castejón

La semana que finaliza nos ha dejado tres noticias conexas que tienen que ver con la trama de corrupción institucionalizada que hunde sus tentáculos en el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Comenzamos la semana con la noticia contada estos días por El Debate y sobre la que ya informó OKDIARIO en 2018 -de la que posteriormente se han hecho los medios de comunicación que no pertenecen a la prensa pública y/o concertada- de que la vicepresidenta Nadia Calviño mantiene operativa en Bruselas una filial opaca de la sociedad patrimonial que tiene en España. Después conocimos que la vicepresidenta abrió en Bruselas una segunda patrimonial a nombre de su marido e hija y que la domicilió en un lujoso chalet de Bruselas. Todo mientras trabajaba como alto cargo de la UE. El citado periódico desveló también que Calviño aprovechó su estancia en Bruselas para constituir dos sociedades belgas, una de ellas, filial de la sociedad patrimonial que tiene en España y que aún continúa operativa y le podría servir para controlar a distancia y de forma opaca los bienes que la Ministra y vicepresidenta tiene en España. La segunda empresa belga fue clausurada por su marido cuando Calviño ya formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Todo tan legal como «constructivo y ejemplar» para quien llegó al gobierno a través de una Moción de censura destructiva y al grito de «regenerar la democracia». ¿Cuál ha sido la reacción del Pedro Sánchez ante esta «pillada» a su vicepresidenta? Silencio absoluto. Traducido: complicidad.

La segunda noticia de la semana ha sido la decisión de las autoridades de la UE de aprobar una Directiva para endurecer el tratamiento penal de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y que deberá incorporarse las legislaciones de los Estados miembros y se convertirá en ley de obligado cumplimiento para todo ellos. Esta es la reacción de la Unión Europea a la decisión de Pedro Sánchez y sus cómplices de abaratar en nuestro Código Penal esos delitos. ¿Y qué ha dicho Pedro Sánchez ante esta desautorización que implica la preocupación de los gobiernos europeos por las leyes que se están haciendo en España? Pues, como es propio de él, su persona todos sus propagandistas se han dedicado a pervertir la realidad, o sea, a mentir sobre el alcance y la naturaleza de tal decisión europea. Los que dijeron que modificaban el Código Penal para «homologarse con Europa» –mentira burda que ya desmontamos en su día.- ahora dicen que esta directiva correctivo, hecha para España, «nos pilla preparados….». «Preparados» para tener que modificar una ley cuyo objetivo era abaratar delitos por los que sus cómplices golpistas catalanes y ellos mismos- sí, el PSOE y sus gobiernos- pudieran ser juzgados en el futuro. Pero ya han conseguido lo que perseguían, pues como con la ley del sólo sí es sí, a los que ya han delinquido, a los que ya han robado dinero público, a los que han organizado una trama para ganar fraudulentamente elecciones, a los que ya están siendo juzgados o investigados por estos delitos, se les juzgará con el Código Penal que aprobaron con nocturnidad y alevosía en pleno mes de diciembre en comandita entre el PSOE y todos los enemigos jurados y mortales de la democracia, desde los bilduetarras a los golpistas, pasando por los comunistas y la extrema izquierda bolivariana. Traducido: «Nosotros a lo nuestro».

Y la tercera noticia ha sido el alcance de la trama del Tito Berni y del PSOE de Canarias. Otro medio digital, The Objective, ha demostrado a través de un audio que publica en exclusiva que la ex ministra Darias tenía una estrecha relación con el mediador, el cabecilla de la trama del Tito Berni. Noticia que se suma a una nueva trama del PSOE en Canarias, el caso Arona, destapada por ex concejales socialistas que denunciaron una presunta trama urbanística en Partido Socialista en el Sur de Tenerife. ¿Cuál ha sido la reacción de Pedro Sánchez ante las informaciones sobre corrupción institucionalizada que salpica a su gobierno y a su partido? Silencio. Traducido: complicidad.

Pues esto es lo que hay. Corrupción institucionalizada marca PSOE de la que apenas si nos enteramos, pues en los grandes medios de comunicación se hace luz de gas para que el servicio de propaganda de la Moncloa siga regándolos con publicidad y/o ayudas indirectas para librarlos de la quiebra.

Y mientras tanto, en pleno proceso de voladura de presas para que la sequía arruine aún más la vida y hacienda de sufridos trabajadores y de todos los españoles, los candidatos de Sánchez a la reelección se afanan en aparentar distancia con el del Falcon. No se dejen engañar: todos cómplices, todos culpables. Sus morritos ante el del Falcon son añagazas para engañar a los ciudadanos, para aparentar que existe otro PSOE, que ellos no son como su jefe… Júzguenles por sus actos y no por sus discursos; ellos son lo que hacen. Y lo que han hecho, hasta el día de hoy, es actuar como una sola oveja al servicio de pedro Sánchez Pérez-Castejón.