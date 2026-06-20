Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 13 al 19 de junio

Sube: El Rey

El Rey ha celebrado este viernes el XII aniversario de su proclamación como soberano de un país no precisamente monárquico, con un gobierno que hace todo lo posible para complicarle la vida, lo que supone un milagro. Muchos de los que se llamaban monárquicos están decepcionados por su inacción en problemas que afectan a España y a él como Jefe de Estado. La Constitución le impide tomar partido en todo lo que está pasando en «mi querida España, esta España mía, esta España nuestra», que cantaba la desaparecida Cecilia. A pesar de todo, ¡larga vida a Su Majestad, como es obligado decir!

Sube: Shakira

La cantante colombiana es la primera artista en participar en tres ocasiones en la inauguración de un acontecimiento. El pasado jueves fue la estrella de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca, en Ciudad de México, interpretando en vivo y en directo Dai Dai con el artista nigeriano Burna Boy. Como escribe Ana Marcos, La FIFA y Shakira han encontrado una fórmula mágica y efectiva en la fusión de los ritmos latinos y africanos. Fue en el Mundial de Sudáfrica de 2010 cuando Shakira y Gerard Piqué se conocieron. Pero ¡ay, caramba! se les acabó el amor, ¿de tanto usarlo?, como dice la canción. Tras más de 12 años y dos hijos en común, la cantante y el ex futbolista anunciaron su separación, por cierto, nada amistosa, a principios de junio de 2022. Parece ser que ha habido un acercamiento entre ellos en redes sociales, ¿para olvidar su guerra en beneficio de sus dos hijos? Posiblemente.

Baja: Begoña Gómez

Esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien el juez instructor Juan Carlos Peinado mantiene imputada y a la espera de decidir si le prohíbe salir de España y la obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado. Le atribuyen a la polémica dama hasta cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Hagan juego, señores, no va más…

Baja: José Luis Rodríguez Zapatero

El primer presidente español en declarar como investigado ante un juez por delitos de tráfico de influencia, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando. El ex presidente lo hizo durante casi tres horas ante Su Señoría, negando hasta lo más evidente. Sus hijas y su secretaria, imputadas. Continuará ….