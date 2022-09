Los que hacen el NODO de Pedro Sánchez

Dicen que la productora de la serie de Sánchez, calificada como el nuevo NODO, no encuentra plataforma para emitirla. Es decir, que Netflix, Amazon, HBO, o Movistar, todos a una como en Fuenteovejuna, no están dispuestos a soltar el parné, si antes no lo suelta Moncloa, lo que vendría a significar un documental “remitido” y convenientemente regado.

Se pueden entender las reticencias de dichas plataformas para dar cobertura a un teórico trabajo “informativo” realizado desde una productora “Secuoya” con dos personajes ampliamente conocidos por estos lares: Pedro Pérez –siempre en la desenfilada- y Raúl Berdonés. Dos artistas de la pista. El primero muy vinculado a Juan Villalonga, el gran aprovechado del aznarismo junto con Miguel Blesa, que hizo millonarios a todos los que le rodearon en Telefonica –luego juntaron sus denarios para hacer un diario digital exhibiendo vitola de liberalismo y neutralidad política-; el segundo, también muy vinculado al poder político del Partido Popular con el que hicieron e intentan hacer pingües dividendos. Me ha sorprendido (dentro de un orden) que se hayan prestado a mover el botafumeiro a mayor honra y gloria del olor sanchista. Algunos les acusan de avaros, yo no lo sé, pero si sé que tontos no son. Otros recuerdan las visitas de Pérez a la Puerta de Sol de Ignacio González, etc…

Soraya les dió un canal de TDT nacional por el morro que nunca pusieron en marcha. ¿Qué pretendían entonces? Plusvalía. También andan por Murcia con el favor del anterior y el actual presidente popular.

Listos como son y conocedores del terreno saben que Sánchez vende menos que una monja liberalidad. El último dígito habla por sí solo: su primera entrevista del curso político con todo el autobombo y propaganda de RTVE, sólo cosechó un 5,9 de la audiencia acumulada en TVE y Canal 24Horas.

En este caso que hablamos es un hecho cierto que el medio es el mensaje. Lo dejó escrito Marshall McLuhan hace seis décadas. Quizá este asunto Sánchez/Secuoya necesite un tratamiento informativo/opinativo más amplio y con argumentos “ad hominem”.