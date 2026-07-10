El presidente español, un drama para Europa

Y ahora nos podemos preguntar… ¿cómo es que votamos a un personaje como Zapatero? Un individuo sin escrúpulos… pontificando sobre la terminación del terrorismo, quien no tiene bagaje moral y de credibilidad alguna. ¿Alguien en su sano juicio puede siquiera escuchar las teorías de quien se erige en el conseguidor del fin del terrorismo y lo vende como si fuera palabra irrefutable, quien no tiene la más mínima vergüenza ocultando joyas, teniendo que inventar su procedencia… y estando imputado por la justicia? ¿Alguien que se presta a negociar en nombre del presidente del Gobierno con prófugos de la justicia el día a día del Gobierno, alguien que tiene que asumir la imputación de sus hijas?

Y ahora nos podemos preguntar si su amigo, el jefe de Gobierno, el líder del progresismo de izquierda radical y curiosamente también de derecha xenófoba, todo mezclado… ¿Tiene alguna mínima credibilidad, alguna mínima razón siquiera para tener que respetarle en nada…? ¿Después de pactar oscuramente con golpistas prófugos y filoterroristas? ¿Pero de qué estamos hablando? De tener que atender a quien nace y se hace del proxenetismo de su familia y aplica sus tenebrosos métodos a diario? ¿De alguien que promete su cargo ante el Rey sin tener la más mínima intención de hacerlo y solo utiliza los procedimientos democráticos para anular a su gusto dicha democracia?

¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando, aunque no debería ser así, de alguien sin escrúpulos y sin dignidad, de alguien que traiciona cada día a España. Estamos hablando de alguien que no puede llevar a su mujer de viaje a Turquía a la reunión de la OTAN, por estar imputada con retirada de pasaporte. ¿Qué le habrán preguntado sus colegas OTAN y qué habrá respondido él? Qué absoluta vergüenza e indecencia.

Un primer ministro europeo que tendría que estar dando explicaciones en el Congreso sobre la corrupción y lo evade como si no fuera con él, y pidiéndole así mismo el Congreso, por mayoría, que presente una moción de confianza o convoque elecciones y dimita, y responde riéndose hilarante y esquizofrénicamente de todo el parlamento.

Además de ello, acaban de imputar a la directora de la Guardia Civil, al máximo responsable militar de la Guardia Civil, a la presidenta de la SEPI y a veinte personas más y ayer mismo la UCO señala directamente al antiguo jefe de Gabinete y amigo suyo trasladado a Correos, implicándole en la trama del PSOE y fichando a la hoy conocida como jefa de la organización oscura, la misma que dice que actuaba para el One. ¿Alguien puede creer aún que no lo sabía? ¿Alguien de su propio partido o de sus votantes puede ya dudar que no sabía nada de los muchos más de cien imputados ya, incluyendo que no sabía nada de los manejos escandalosos de su mujer o de su hermano o del ministro tan amigo suyo condenado hace pocos días a 24 años de cárcel?

Evidentemente, todos saben a estas alturas —Zapatero incluido, que aún no sabe después de un mes la procedencia de sus joyas— que el número One es PS. Por supuesto, que él mismo también sabe que es el One, y sabe que controla el silencio de toda su organización… y de los medios afines. De no saberlo nadie y en caso de que el mismo tampoco sepa qué es el One, es aún peor… Sería un perfecto imberbe de párvulos y bobalicón… Y lógicamente, así no se puede gobernar ninguna nación.

Un One que inspira su vida en el submundo proxeneta de su familia y así se explican en parte sus códigos hampones y prostibularios… esos que le hacen entender la vida desde una trama corrupta y desde una acción tenebrosa y perversa… la única que entiende y practica.

Un One que está atacando frontalmente la independencia judicial a diario y las bases de la democracia y que, saturado de corrupción, está a diario denunciado en los medios de comunicación internacionales, haciendo que España sea señalada por corrupta, indigna y contraria a la democracia.

Todo esto no lo podemos admitir los españoles y hemos de recuperar la dignidad de manera inmediata y hemos de exigir a las instituciones europeas la denuncia pública a un primer ministro europeo que está manchando la imagen de Europa de manera irreversible.

Un One que es una vergüenza inasumible por los europeos y que debemos denunciar juntos para defender la justicia, la verdad, el estado de derecho, la libertad, la decencia y la democracia. Y para defender la dignidad de todos los ciudadanos europeos.