Precio de la gasolina hoy 31 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas hoy que acaba el mes de julio
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Llegamos por fin al viernes que es además el último del mes de julio de modo que seguro que muchos ya se preparan porque comienzan mañana sábado sus vacaciones de verano. Unas vacaciones que llevará a muchos a tener el coche ya a punto con el depósito lleno para escapadas o para desplazamientos más largos. Este viernes es además el último en el que se tiene la rebaja de los 15 céntimos por litro para el precio del combustible. Mañana la rebaja pasa a 10 céntimos por litro de modo que es aconsejable aprovechar y repostar hoy antes de que paguemos más a partir del fin de semana. Toma nota entonces porque con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica este es el precio de la gasolina hoy 31 de julio y estas son las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 31 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes 31 de julio:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.419 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.469 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.469 €/l.
- Ballenoil. La Algaba. Avenida de la Industria, 25. Precio: 1.479 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.497 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.497 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.498 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.498 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.498 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1.549 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.599 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.663 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Calle AS, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Mairena Agrícola S.C.A.. Mairena del Alcor. Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.520 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.539 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso (Los Palacios-Pinzón, km 15). Precio: 1.550 €/l.
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.569 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.569 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.569 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.575 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.585 €/l.
Precio de la gasolina hoy 31 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.449 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.479 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.499 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.529 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.537 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.539 €/l.
- Shell. Los Arenales. Polígono Industrial Salinas, Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.719 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.779 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.790 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.799 €/l.
- Eni. Cádiz. Calle Gibraltar (Zona Franca), 3. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.498 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.569 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.579 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.579 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.580 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.589 €/l.
Precio de la gasolina hoy 31 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas hoy, el último viernes de julio:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.458 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.481 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.535 €/l.
- Área 117 Dir. Málaga. Humilladero. Carretera A-92, km 138,2. Precio: 1.549 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Área 117 Dir. Sevilla. Humilladero. Carretera A-92, km 135. Precio: 1.549 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.559 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.568 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix Coín. Coín. Avenida Reina Sofía, 43. Precio: 1.569 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.650 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.695 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.729 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.749 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.759 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, km 1. Precio: 1.762 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.564 €/l.
- Los Remedios-Picasat SCA. Ronda. Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor, km 11. Precio: 1.571 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.581 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.599 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.615 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l.
- Petroprix Coín. Coín. Avenida Reina Sofía, 43. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Coín. Avenida Reina Sofía, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. San Pedro de Alcántara. Carril de Picaza, Polígono San Pedro, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Nueva Andalucía. Calle José María Pemán, 28. Precio: 1.639 €/l.
Precio de la gasolina hoy 31 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.486 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140. Precio: 1.509 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.510 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Enerplus. Benamejí. N-331, km 495,8. Precio: 1.529 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Área 117. Benamejí. Carretera N-331, km 94,5. Precio: 1.549 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140. Precio: 1.559 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.569 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.709 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.726 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.729 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.739 €/l.
Diésel
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.545 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.558 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.597 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.610 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.619 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.619 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.619 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.629 €/l.
Precio de la gasolina hoy 31 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:
Gasolina 95
- Cepsa. Carchuna. Avenida de las Palmeras. Precio: 1.340 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.439 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas. Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.459 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.459 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.469 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera 340, km 342. Precio: 1.469 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.639 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.659 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.659 €/l.
Diésel
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.539 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.539 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.539 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera 340, km 342. Precio: 1.553 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.569 €/l.
Ahora ya sabes cuál es el precio de la gasolina en las principales ciudades de Andalucía, pero si quieres consultar en otro momento, o para otra zona, siempre puedes entrar en el Geoportal y ver resultados en forma de listado como los de arriba, pero también verás que te aparece un mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Sevilla, con lo que vas a filtrar resultados de un modo más detallado: