La peluquería que se la paguen ellos

Bajo el pretexto de que hay que mantener «una correcta imagen pública en las intervenciones de los comparecientes», el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 41.810 euros a la contratación de un servicio de maquillaje y peluquería dirigido fundamentalmente a la atención del presidente socialista y sus ministros antes de su participación en comparecencias públicas, especialmente las ruedas de prensa en Moncloa.

Por supuesto que es deseable exhibir una «correcta imagen pública» de los ministros -algunos, por cierto, deberían aplicarse con más rigor el cuento-, pero lo que es altamente discutible es que la peluquería y el maquillaje tenga que correr a cuenta del bolsillo de los contribuyentes. La pregunta es evidente: ¿por qué no lo pagan ellos? No es demagogia, porque aunque la cantidad no sea desorbitada, la cuestión no es la cantidad, sino la conveniencia de que algo tan elemental como ir la peluquería les salga gratis por el mero hecho de ser ministros.

El contrato se fundamenta en la prestación de «servicios especializados de imagen necesarios para las comparecencias y actos públicos en la Sala de Prensa del Edificio Portavoz del complejo de la Moncloa o en otras ubicaciones». Y se especifica que «sin perjuicio de eventuales peticiones, la prestación incluirá un servicio semanal, con carácter general los martes, y otros servicios cuando fueran solicitados, en este caso, sin días y horas predeterminados.

En caso de estimarse conveniente por la Secretaría de Estado de Comunicación, el servicio puede incluir una sesión posterior a la finalización de la intervención pública». El contrato se calcula en base a 170 sesiones en la Comunidad de Madrid y 20 fuera, y en caso de prórroga de seis meses, el valor estimado del mismo será de 58.741 euros, sin IVA. Insistimos: lo discutible no es el importe del contrato, sino el contrato en sí mismo. ¿Es que el presidente y sus ministros no pueden pagarse de su bolsillo la peluquería?