Pedro Sánchez lo ha podrido todo

Unos años antes de que naciera Jesucristo, el poeta latino Horacio dejó escrito en su primer libro de Epístolas: Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis, acescit, es decir, que, si un vaso no está limpio, todo lo que viertas en él se corromperá. La corrupción no es otra cosa que podredumbre, putrefacción social y moral. Las bacterias, hongos y mohos se transmiten por contacto directo, favorecido por el calor y la humedad. Un proceso biológico bien documentado ocurre cuando dejas una manzana podrida dentro de un cesto de frutas sanas y todas se echan a perder. Pedro Sánchez venía ya corrompido de casa, así que todo lo que se ha relacionado con él se ha envilecido hasta la náusea, sin más solución que desecharlo para abono.

Hasta que conoció a Begoña a finales de 2003, Pedro Sánchez no era nadie. En mayo de ese mismo año 2003 se había presentado a las elecciones municipales de Madrid en la lista del PSOE encabezada por Trinidad Jiménez, quien posteriormente casaría a Pedro y Begoña. Iba en el puesto 23 de la lista y, como el PSOE sólo consiguió 21 concejales, tuvo que esperar hasta que hubo una vacante en 2004. Pero, a partir de que conoció a Begoña, el joven concejal Pedro Sánchez echó a correr a toda velocidad.

En 2008, Sánchez se presentó a las elecciones generales por Madrid, pero no consiguió su escaño hasta que Pedro Solbes dimitió en 2009. Cuando Rubalcaba dimitió tras los malos resultados del PSOE en las europeas de 2014, Sánchez anunció su candidatura a la Secretaría General, proclamándose ganador. Solo 5 años después de entrar en el Congreso de los Diputados, y a los 11 años de conocer a Begoña Gómez, cuando era un simple concejal de los que rellenaban las listas en las últimas plazas. Y ahora nos cuentan que todo fue gracias al dinero de Sabiniano.

El suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, ha tenido una clarísima influencia en la carrera política del marido de su hija Begoña. Un hombre que, junto a sus hermanos, hizo fortuna en tiempos de Franco explotando varios negocios de prostitución y saunas gais en los que hay quien dice que se explotaba a menores extranjeros. Ese dinero sucio, manchado del sudor y de las lágrimas de los hombres y mujeres explotados por el suegro de Sánchez en el sucio negocio de la prostitución, favorecido por dirigentes ultraderechistas de entornos franquistas, también sirvió para pagarles la casa al matrimonio Sánchez Gómez; y, según ha contado Koldo, también lo usó para ganar las primarias del PSOE.

Toda la carrera política de Pedro Sánchez estuvo impulsada por su suegro podrido y corrupto, y esa podredumbre ha tardado poco en contaminar todo lo que tocaba. Sentimos náuseas al ver lo podridos que están Ábalos y Koldo, riéndose en el banquillo de los acusados mientras declaran como testigos las mujeres a las que colocaban para que cobraran sin trabajar. Exactamente lo mismo que hacía el hermano de Pedro Sánchez, cobrando de la diputación socialista de Badajoz, sin despacho, sin trabajo, por todo el morro y, encima, viviendo en Portugal para defraudar a Hacienda, con informes periciales de la Agencia Tributaria que lo respaldan. Su esposa, Begoña, pentaimputada por corrupción. Trenes que descarrilan porque el dinero que debía dedicarse a su mantenimiento se ha ido en mordidas y enchufes. Apagones como nunca antes habían ocurrido. Negocios corruptos con las mascarillas del COVID… todo da un asco inaguantable.

Y lo peor es que la podredumbre de Sánchez ha contagiado hasta a unos votantes socialistas a los que parece que todo les da igual mientras no gobierne la derecha. Los votantes del PSOE, en contacto con la putrefacción de Sánchez, se han podrido como él, dan el mismo asco y sirven para lo mismo: el desecho.