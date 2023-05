En un reciente editorial, OKDIARIO se preguntaba cómo era posible que un partido como el PP, que ha hecho bandera a lo largo de su historia de su defensa de la libertad en el País Vasco y ha pagado con sangre su valerosa oposición a ETA y sus brazos políticos, cometiera la torpeza de incluir en sus listas al ayuntamiento vizcaíno de Güeñes a José Manuel Gómez Ruiz, ex portavoz de la coalición EH Bildu en el municipio y edil entre 2011 y 2019. Este periódico no se mostró convencido con los argumentos de que Gómez Ruiz procedía de EA -el partido escindido del PNV y fundado por el primer lendakari, Carlos Garaicoechea- y no de Sortu, el partido sucesor de la antigua HB. Sonaba a torpe justificación. Tampoco nos valió el argumento de que Gómez Ruiz se metió en política para defender los intereses de una zona agrícola afectada por una carretera y que su perfil era más el de alguien con liderazgo vecinal que otra cosa. Ni el hecho de que fuera en el tercer puesto de la lista y de que sus posibilidades de salir elegido fueran nulas.

Nadie que haya formado parte de Bildu puede engrosar las listas del PP, por muy pequeño que sea el municipio en cuestión. Por eso, en un reciente editorial, este periódico demandaba del PP que, por una elemental cuestión de dignidad, forzara la retirada inmediata del tal Gómez Ruiz de las listas. Parece que nuestras demandas se han hecho realidad y que el Partido Popular ha enmendado su error: Gómez Ruiz ha presentado su renuncia y no irá definitivamente en la candidatura del PP por Güeñes. Era el único camino posible. Lo otro habría sido un baldón de ignominia, una afrenta irreparable que, por fortuna, el partido ha sabido reparar a tiempo. Eso sí, el error de su inclusión en las listas resulta imperdonable