Los métodos del ex secretario general del PP Teodoro García Egea para aplastar cualquier atisbo de disidencia no acabaron con su salida de la dirección del partido, según fuentes del PP de Sevilla que denuncian que la larga mano del que fuera número dos ha llegado hasta el congreso local del municipio de Alcalá de Guadaíra. Egea ha movido los hilos para aupar a a la candidata afín al casadismo Janet Espinosa. El objetivo de Egea es que los afiliados del PP que no controla el aparato no ejerzan su derecho al voto bajo la excusa de que no están al corriente del pago de las cuotas o de que no cumplieron con el plazo de subsanación de la hoja de elector.

Y es que para participar en el congreso local los afiliados tenían que manifestar su intención de querer votar y cumplimentar una «hoja del elector» que se envía a la sede del PP de Sevilla. El problema es que se enviaron cartas a los afiliados en los que se les informaba acerca de «defectos de forma» en dichas hojas de los electores y que debían ir personalmente a la sede provincial a subsanarlos antes del 22 de febrero. El asunto es que en esa fecha ya había vencido el plazo, por lo que numerosos afiliados no han podido ejercer su derecho al voto.

Si este es el método Egea habrá que ponerse en lo peor, porque después de que el ex secretario general anunciara su convencimiento de que habría candidatos alternativos a Alberto Núñez Feijóo no son pocos los que piensan que Egea está maniobrando en la sombra para enfangar el relevo en la presidencia del PP. Egea ha impuesto durante cuatro años un control absoluto. Sus maneras dictatoriales de actuar han llegado hasta el último rincón del partido, por lo que crece el temor a que pretenda llevar a cabo una última maniobra de desestabilización