¿Por qué quiere la vuelta al odio de los españoles? Eso es de muy mala persona ¿Por qué quiere resucitar los desencuentros y miserias entre españoles? El fin de un megalómano cercado por la corrupción. ¿Por qué quiere tensar la sociedad, como diría, en frase memorable, su maestro y brazo derecho del que acaba de dar un golpe de Estado en Venezuela?

¿Por qué quiere fomentar el cainismo y lucha entre españoles? Todo esto no lo hace nadie que no tenga en su cabeza algo perverso. Los españoles no le vamos a permitir, pensemos lo que pensemos, que nos destruya y que destruya el abrazo de paz que nos dimos hace cincuenta años. Téngalo muy claro.

Ley Begoña para autoamnistiarse, propuesta reforma integral de las oposiciones a juez, -ideologizando así la judicatura-, no revalorización de las pensiones por estar integradas en un decreto trampa y achacarlo a la oposición cuando tiene la opción de proponer ese decreto aisladamente para ser aprobado y, por tanto, importarle absolutamente nada los pensionistas. La pretensión de un chantaje con las pensiones sin sensibilidad alguna con las personas. Con nocturnidad de fin de semana destituye al presidente de Telefónica cual faraón todopoderoso. Son éstas sólo algunas de las lindezas de los últimos días.

Hemos llegado a un momento en el que el presidente del Gobierno que el jueves estuvo en Valencia, pero sin poder pisar la calle, está dando un espectáculo dantesco a diario. Un personaje rodeado de corrupción por los cuatro costados y con una osadía sin precedentes para hacer ver que no pasa nada, mientras coloca peones en todas las instituciones y ya también en empresas estratégicas que fagocita con dinero de todos los españoles, y como no hay casualidades, empresas que tienen mucho que decir con el trato de favor hacia su mujer y también en relación a recuentos electorales.

De Venezuela no dice nada, mientras no reconoce al presidente de verdad y ampara al criminal que acaba de dar un golpe de Estado, el mismo día que él ha dado su autogolpe particular con leyes para ser inmune a sus comportamientos tan oscuros y tenebrosos. Ha inventado la MadurSanchezcracia para atornillarse él y su amigo venezolano condenado por delitos de lesa humanidad por la ONU, a perpetuidad, en modo de dictadura tiránica ambos.

En la tragedia que estamos viviendo en Valencia principalmente, y pueblos de Castilla-La Mancha y Málaga, cerca ya de tres meses, la dejación dolosa y criminal, y la ausencia de socorro han sido un escándalo ominoso y no ha aplicado, voluntariamente, las leyes para una emergencia nacional de tal calibre. Sin embargo compadrea con golpistas y filoterroristas, a los que debe su puesto, mientras el pueblo español recuerda en profundo dolor el vil asesinato de Gregario Ordóñez.

Esta huida hacia delante es muy peligrosa para los intereses de los españoles y en su caída se está rodeando cada vez de más desvergüenza y perversión.

Es una actividad tan perniciosa para España, tan desleal y de tal traición la que ha desarrollado en estos años que su caída ha de ser de consecuencias inimaginables para él. No merece más que la acusación de todos de por vida y exigir que pida perdón.

¿Que gana alguien así cuando el tiempo le ponga en su sitio? Qué manera más lacerante de comportarse y que ejemplo más nefasto para todos los que le rodean, incluso para sus personas más próximas.

Como nos recuerda SM el Rey y pide ayer ante los nuevos jueces, “la conducta ha de ser ejemplar y bajo unas estrictas exigencias éticas”

Está todo dicho.