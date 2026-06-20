A este paso, los antecedentes policiales tendrán premio

El Real Decreto para la regularización extraordinaria de extranjeros contempla que la existencia de antecedentes policiales no sea motivo suficiente para la denegación del permiso de residencia. El argumento es que esos antecedentes no implican «culpabilidad ni condena», porque no se ha producido una sentencia firme. De modo que el Ministerio de Inclusión viene analizando cada caso concreto de inmigrantes con antecedentes policiales y decidiendo de forma individualizada si concede o no la regularización. Hasta ahora, en el caso de que un inmigrante que declare no tener antecedentes penales en su país de origen y sí tenga antecedentes policiales en España, se entenderá que está en condiciones de legalizar su situación si así lo considera el órgano administrativo.

Pues bien, a los socios del Gobierno eso les parece poco y, por aquello de defender hasta el paroxismo del absurdo la presunción de inocencia, exigen ahora que cualquier inmigrante con antecedentes policiales sea regularizado, sin considerar la existencia de dichos antecedentes.

Es una nueva vuelta de tuerca que acrecienta el disparate, porque no establecer filtros de control alguno sobre los extranjeros irregulares que tienen un historial delictivo, aunque no hayan sido juzgados y, por tanto, condenados, es un disparate colosal que pone en peligro la seguridad nacional. Si ya era discutible que los antecedentes policiales no fueran motivo automático para denegar el permiso, lo de ahora es peor: lo que los socios de Sánchez pretenden es que los antecedentes policiales no sean tenidos en cuenta nunca y bajo ninguna circunstancia.

O sea, que no puedan utilizarse jamás como argumento para motivar la denegación. A este paso vamos a terminar por otorgar a quienes tengan antecedentes policiales trato preferente a la hora de obtener los papeles. O sea, que el delinquir de puntos para lograr la regularización. Luego, cuando algún regularizado con antecedentes policiales cometa un delito grave, a ver qué dice la camada izquierdista.