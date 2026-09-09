«Episodios ceutíes» en la Puta Espanya

Iñaki Ellakuría, periodista de El Mundo, siempre me ha parecido un tipo sensato y moderado. Por eso sé que no exagera cuando califica de «pequeños y cotidianos episodios ceutíes» los tenderetes y mercadillos espontáneos que se han generalizado en muchos barrios de Barcelona, particularmente en el Raval. No se trata de anécdotas aisladas, sino que son imágenes recurrentes en una ciudad donde la «informalidad» abusiva, la ocupación del espacio público y la sensación de abandono se han convertido en norma. Ese malestar social, que afecta a vecinos de barrios populares, no es neutro. Tarde o temprano, la desidia crónica de los políticos que gobiernan Cataluña tendrá consecuencias electorales.

Es como si no quisieran ver la degradación que la suma de la izquierda y de un nacionalismo de gente conservadora que se quiere ver como «progre» ha traído a Cataluña. Mientras en las calles se acumulan problemas de convivencia y de civismo, medios públicos como TV3 siguen dedicando esfuerzos a hacer campaña contra el demonio de la «extrema derecha», estallando ahora con el éxito de Alternativa por Alemania. Demasiada pasión mal orientada; cualquiera diría que pueden influir en el electorado alemán. Más valdría que se preguntaran por qué una parte creciente de la ciudadanía europea está dispuesta a votar opciones que rechazan el status quo migratorio y de falta de seguridad. El espejo alemán molesta porque refleja lo que aquí se prefiere negar. Lo más exasperante es escuchar a los nacionalistas catalanes y vascos hablando de acoger inmigrantes con un discurso solidario. Ellos, que inventaron términos como «xarnego» y «maketo» para insultar y deshumanizar a los españoles que llegaban desde otras regiones a Cataluña y al País Vasco en busca de trabajo y mejores oportunidades. ¡Cómo contrasta su hostilidad con el «otro» español y su retórica actual de aperturismo buenista! Pero coherencia no es algo que se les haya podido pedir nunca. Eso sí, con Madrid siempre se sacan fuerzas de flaqueza. Salvador Illa ha advertido a Isabel Díaz Ayuso que «no se meta con Cataluña ni con los catalanes» después de que la presidenta madrileña criticara el nuevo modelo de financiación autonómica y hablara de «fiesta nacionalista» y «chiringuitos».

Pobre Cataluña. La degradación no se limita a las calles. Es aún más grave en la cantera ciudadana: la educación. La respuesta del Govern de Salvador Illa, al hacerse público que se invalidaron resultados por excluir a un porcentaje excesivo de alumnos de las pruebas PISA, ha sido cambiar a la secretaria general de Educación por otra persona. Se rota el cargo socialista en la administración, pero se mantiene a la consellera pese a las peticiones unánimes de dimisión. Así funciona la partitocracia en manos del PSC: se aseguran cargos, sueldos y prebendas a los suyos mientras los ciudadanos sufren a diario las consecuencias del caos administrativo y del deterioro educativo. La ciudadanía nunca fue lo prioritario, sino parasitar la administración.

El progresismo nacionalista ha sido un fracaso para Cataluña al combinar la retórica identitaria con unas políticas fuera de la realidad que erosionan la convivencia, la calidad de los servicios públicos y el sentido de comunidad. Si no fuera por la indignación que producen, darían hasta pena los rebufos identitarios de alcaldes irredentos como el de Santa Eugenia de Berga, Xavier Fernández. El de Junts deseó una buena fiesta mayor a sus vecinos, cerrando el discurso con un «Puta Espanya i visca Santa Eugènia». Una expresión que él mismo calificó de «un poco grosera», pero que le hacía “mucha ilusión” pronunciarla siendo alcalde. Hay que ser simplón; así nos va.

Estos gestos de superioridad étnico/políticos sólo hunden un poco más esta Cataluña que necesitaría recuperar el civismo en las calles, la exigencia en las aulas y una política que mire de frente a los problemas reales en lugar de proyectar demonios sobre Madrid o sobre adversarios lejanos. Cataluña debería estar más inquieta por Ceuta y el desorden ¿imparable? de los ilegales.