¿Desmanteló Marlaska la unidad de la Guardia Civil para no dañar el negocio del hachís marroquí?

Marlaska tendrá que explicar cómo es posible que su ministerio desmantelara en 2022 la unidad especial OCON Sur contra el narcotráfico, formada por 150 guardias civiles de élite y que obtuvo brillantes resultados, justo cuando la Fiscalía Antidroga advertía de las «elevadas cantidades de hachís» que llegaban a España por el Estrecho procedentes de Marruecos. Resulta evidente que el hachís es todo un negocio en la nación vecina y que el Estrecho es su puerta de entrada para su posterior distribución por Europa. De modo que combatir el narcotráfico supone desmontar el negocio de Marruecos, nación con la que por entonces el Gobierno de Pedro Sánchez buscaba una paz diplomática tras un 2021 turbulento en el que Rabat propició un multitudinario asalto a Ceuta.

La pregunta resulta obligada. ¿En las concesiones de Pedro Sánchez a Marruecos se incluía también bajar la guardia contra el narcotráfico para no dañar la economía de las muchas familias que allí viven del hachís? Marruecos produce la mitad de hachís que se produce en el mundo y más de 750.000 personas viven de su cultivo, por lo que los éxitos de la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico suponían un indudable revés para la economía del país vecino. ¿Exigió Marruecos desmantelar la unidad especial de la Benemérita? Insistimos que la pregunta no es en absoluto capciosa, porque la retirada de la unidad de la Guardia Civil se produce dos meses después de la reunión de Marlaska, en junio de 2022, con su homólogo marroquí. Si no fue así, ¿qué razón había para acabar con una unidad que estaba cosechando extraordinarios avances en la lucha contra el narcotráfico, hasta el punto de tenerlo contra las cuerdas?

Ese mismo año se incautaron cerca de 10 toneladas de estupefacientes procedentes del país vecino en diversas operaciones en las que también se intervinieron armas de fuego de gran calibre. Marlaska tiene que dar muchas explicaciones, porque el asesinato de dos guardias civiles en Barbate ha puesto sobre la mesa un montón de incógnitas y extendido la sospecha de que la decisión de acabar con la unidad de élite de la Guardia Civil responde a oscuras razones que el ministro, sí o sí, tiene que aclarar.