Correos, otra vez al servicio del PSOE

De manera imprevista, Correos decidió cerrar antes de tiempo la página web habilitada para solicitar el voto en las elecciones autonómicas en Andalucía del próximo 17 de mayo. Súbitamente, la empresa pública decidió deshabilitar el enlace que en su web permitía reclamar su derecho al sufragio por correo sin más explicaciones que el plazo «había finalizado», según ha denunciado el PP. Cómo será la cosa que la Junta Electoral ha requerido a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que explique por qué se prolongó durante un tiempo la imposibilidad de enlazar con la página web de Correos, que, de golpe y porrazo, decidió que el tiempo se había acabado, sin motivar las razones. Es más, la Junta requiere al organismo público a que proceda «a informar de manera clara y precisa, por todos los medios a su disposición, que el plazo del que disponen los electores para solicitar su voto por correo en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo día 17 de mayo de 2026 finaliza hoy, día 7 de mayo a las 23:59 horas». En suma, que nadie sabe cuánto tiempo estuvo inhabilitado el enlace porque Correos no se ha dignado a dar explicación alguna.

No hay que ser mal pensado para desconfiar, sino, simplemente, hacer memoria y recordar el monumental caos desatado en Correos en las elecciones generales del 2023, cuando se produjeron miles de protestas de ciudadanos que se quejaban de la inoperancia —dejémoslo ahí, por ahora— de la empresa pública. Pero no sólo fueron millares de demandantes del voto quienes denunciaron la situación, sino los propios trabajadores de la empresa. Ahora, en vísperas de otros comicios cruciales, Correos vuelve a hacerse notar con una misteriosa desconexión que ha impedido a numerosos ciudadanos andaluces solicitar el voto a través de la web. Raro, raro, raro. Cualquiera diría que Correos ha vuelto a salir en auxilio del PSOE y se «ha ido a negro» antes de tiempo.