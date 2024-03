Un alud de pruebas sepulta a Armengol

Otra de las cuestiones sobre la que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha dicho la verdad es que el Gobierno de Baleares ocultó información clave a la Agencia Tributaria cuando este organismo de Hacienda requirió al Ejecutivo balear para que aclarara las razones que le llevaron a contratar a la trama vinculada a Koldo García, el que fuera asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. La pregunta de la AEAT era concreta: «¿Por qué se contrató a la sociedad Soluciones de Gestión SL para la adquisición de mascarillas?». La respuesta del Gobierno balear fue «peculiar», según la Agencia Tributaria, pues en lugar de aportar razones se limitó a describir que en plena demanda de mascarillas por la pandemia de Covid «el día 25/04/2020 recibieron un ofrecimiento que aceptaron». Por supuesto, el equipo de Francina Armengol no dijo nada de que contrató a Soluciones de Gestión por recomendación del Ministerio de Transportes, ni reveló quién fue la persona de ese departamento que contactó con Baleares para ofrecer el envío de material.

O sea, parece obvio que el Gobierno balear trató en todo momento de ocultar que la contratación se produjo a instancias de la recomendación del departamento que dirigía José Luis Ábalos y en el que Koldo García jugó un papel fundamental. Sin embargo, OKDIARIO ha desvelado, con la aportación de un correo clave, que el intercambio comercial se formalizó a través de Íñigo Rotaeche, único accionista de Soluciones cuando se adjudicaron los contratos de la pandemia, y el departamento de Salud del Gobierno balear. O sea, el Gobierno de Armengol ocultó a la Agencia Tributaria la existencia de dichos contactos que desencadenaron finalmente en la compra de mascarillas. ¿Por qué Armengol trató de engañar a Hacienda al no contestar a una pregunta clave como era la de explicar las razones que llevaron a su Gobierno a contratar a la sociedad Soluciones de Gestión? ¿Qué trataba de esconder? ¿Y por qué Hacienda, tras la peculiar respuesta del Gobierno balear, se cruzó de brazos?