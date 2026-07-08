Algo tendrá Quirón para que hasta Óscar López contrate sus servicios

Siguiendo su propia doctrina, y dado que el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública de Óscar López ha adjudicado los reconocimientos médicos de su departamento a Quirón Prevención, cabría deducir que el líder de los socialistas madrileños estaría contratando con esta empresa sanitaria privada para servir a no se sabe qué intereses espurios. Porque eso es lo que viene repitiendo López: que la presidenta madrileña contrata con Quirón para «favorecer su vida padre».

Lo que, en justa reciprocidad, lleva a preguntarse si el ministro y líder de los socialistas madrileños se está pegando la «vida padre» por haber adjudicado los reconocimientos médicos de los empleados públicos del ministerio a Quirón. En efecto, eso es una soberana estupidez, tanto como la acusación que hizo López de Ayuso, porque el ministro atribuyó las adjudicaciones de contratos de la Comunidad de Madrid con esta empresa a la vinculación sentimental de su presidenta con González Amador.

El Gobierno madrileño viene adjudicando contratos a Quirón desde mucho antes de que la presidenta madrileña fuera la pareja de González Amador, del mismo modo que numerosas administraciones gestionadas por el PSOE, incluido también el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de Óscar López, recurren a los servicios de Quirón.

Como la patochada argumental de López se cae por su propio peso, sería absurdo pedirle explicaciones sobre los motivos que han llevado a su ministerio a contratar con una empresa que, según López, es el epicentro de la oscura trama de intereses que se mueven en la Comunidad de Madrid. Es absurdo, en efecto, pero es que Óscar López es la apoteosis de la absurdez.

De modo que, aunque sea absurdo preguntarse por qué el ministerio de López ha adjudicado un contrato a Quirón, lo que no es absurdo es subrayar la gigantesca hipocresía de un tipo que ha acusado a Ayuso de pegarse «la vida padre» por contratar a Quirón. ¿Y tu vida padre?, López.