18 meses para Marc Murtra

Se cumplen ahora dieciocho meses desde que Marc Mutra se hizo cargo de la que es primera transnacional española, es decir, Telefónica. Puede afirmarse, más allá de lo que cada cual pueda entender acerca de su gestión, que, por fin, tras bastantes años, la operadora Marca España tiene una línea estratégica clara, determinada y definida.

El objetivo es meridiano: hacer de Telefónica una gran compañía donde se subraye la agilidad empresarial en la toma de las grandes decisiones, en la búsqueda de disciplina financiera que permita hacer una compañía eficaz y operativa. No parece existir otro método actualmente donde la lucha entre los grandes mundiales sea un ejercicio a vida o muerte y en un sector definitivo como el de las telecomunicaciones.

Es decir, que Murtra busca operatividad en la aplicación de las nuevas tecnologías tanto en las empresas, las administraciones públicas (tan necesitadas y carentes) y, naturalmente, los ciudadanos de todos los colores.

¿Dónde y cómo? El foco pasa por Europa y por la gran potencia iberoamericana, Brasil, país donde Telefónica tiene una posición hegemónica. Ello no es óbice para dirigir el periscopio hacia los grandes países europeos como Alemania y Reino Unido, donde la multinacional española ya tiene vasta experiencia.

Quiere crecer y mandar ahí. Punto. Esta estrategia se ha llevado a cabo con decididas desinversiones en determinados mercados latinoamericanos; porque no se podía continuar alimentando señuelos de falsos agujeros económicos, para poder aplicar las grandes potencialidades a los mercados europeos con gran capacidad de crecimiento a corto y medio plazo, como los anteriormente citados y aún otros.

Marc Mutra supo desde su llegada a la compañía que iba a tener que tomar decisiones nada fáciles si quería alcanzar los objetivos explicitados de eficiencia y robustez empresarial. Ahí está, por ejemplo, el ERE que ha tenido que implantar en la abarrotada plantilla que se encontró y, además, el recorte del dividendo, algo que no suele gustar en exceso a los accionistas… A cambio, garantizar la implantación de una fuerte disciplina financiera en todos los órdenes y estratos de la multinacional.

Finalmente, otro de esos desideratum del presidente pasa por defender la soberanía digital europea no sólo con palabras, como hasta ahora, sino mediante la creación de tecnología propia y sacudirse la dictadura digital y tecnológica impuesta por otros actores internacionales. En román paladino, soltar lastre de la dependencia tecnológica exterior y crear la propia.

El presidente de Telefónica es uno de los grandes paladines europeos en la concienciación ante las autoridades y rectores de la UE, primera transnacional política del mundo, para que potencien con sus medidas el sector teleco, y en donde Europa pueda presentar músculo ante sus principales competidores, ya sean de origen asiático o norteamericano.

Han pasado tan sólo 18 meses desde aquel enero del 2025.