¿Poco espacio y visitas en casa? Este sofá cama con chaise longue lo resuelve y ahora cuesta 100 € menos
El sofá cama Marela de Kave Home se convierte en cama de 140 x 192 cm en segundos, tiene almacenaje en la chaise longue y un estilo que enamora.
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Quieres un sofá en el que sentarte a gusto tras un largo día de trabajo, pero también una cama de verdad para cuando llegan visitas sorpresa, y te faltan metros. Pues tenemos buenas noticias: el Sofá cama Marela de 3 plazas con chaise longue derecha abatible de Kave Home hace las dos cosas y las hace realmente bien. Tiene un tapizado de tacto suave, un sistema Y-open que lo convierte en cama en pocos segundos y almacenaje interior en la chaise longue.
Encaja con todo tipo de salones, incluso los más pequeños y, además, te lo puedes llevar 100 € más barato si usas nuestro cupón DEAL100. Es ideal para descansar y para cobijar visitas.
Te lo recomendamos por…
- Su capacidad para convertirse en una cama de 140 x 192 cm sin esfuerzo.
- La chaise longue abatible, que esconde un almacenaje interior muy práctico.
- Su sentada de firmeza media, con muelles NOSAG, que ofrece un soporte uniforme ideal para tu espalda.
- El tapizado de alta resistencia y apto para lavar a máquina.
Comprar en Kave Home por (
1.550 €) 1.450 €
Sofá cama Marela 3 plazas con chaise longue
Lo primero que llama la atención del Sofá cama Marela es su diseño: todo son líneas rectas y proporciones generosas, con brazos y respaldo de volúmenes robustos que le dan un aire muy acogedor. Es de esos sofás que invitan a tirarse en ellos nada más verlos, y su tejido estructurado ayuda bastante. Pero lo más sorprendente es que mide 236 x 170 x 87 cm. No es muy grande, pero sí que resulta amplio porque aprovecha muy bien el espacio. Tanto, que se convierte en cama de 140 x 192 cm en segundos y, además, su chaise longue esconde espacio para guardar lo que necesites. Cómodo y práctico.
Tanto es así que lo recomendamos a todo tipo de hogares, pero sobre todo a aquellos donde cada centímetro cuenta. Es una solución de comodidad y almacenaje ideal.
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¿Con qué estilos de hogar encaja?
Con un diseño así, es difícil que desentone. Estos son los ambientes en los que mejor funciona:
- Contemporáneo y minimalista: sus líneas rectas y sus volúmenes equilibrados encajan a la perfección con espacios despejados y decoración más sencilla.
- Nórdico y acogedor: el tacto suave del tapizado y los cojines mullidos casan con maderas claras, textiles naturales y mucha luz.
- Mediterráneo y natural: en este tono verde combina muy bien con fibras naturales, plantas y colores tierra. Eso sí, si lo tuyo es el estilo clásico muy recargado, quizá se pase de moderno.
Si buscas un sofá cama versátil, cómodo y con almacenaje, el Marela es una apuesta segura. Y recuerda: con el cupón DEAL100 tienes 100 € de descuento en tu compra.
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