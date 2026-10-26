Quieres un sofá en el que sentarte a gusto tras un largo día de trabajo, pero también una cama de verdad para cuando llegan visitas sorpresa, y te faltan metros. Pues tenemos buenas noticias: el Sofá cama Marela de 3 plazas con chaise longue derecha abatible de Kave Home hace las dos cosas y las hace realmente bien. Tiene un tapizado de tacto suave, un sistema Y-open que lo convierte en cama en pocos segundos y almacenaje interior en la chaise longue.

Encaja con todo tipo de salones, incluso los más pequeños y, además, te lo puedes llevar 100 € más barato si usas nuestro cupón DEAL100. Es ideal para descansar y para cobijar visitas.

Te lo recomendamos por…

Su capacidad para convertirse en una cama de 140 x 192 cm sin esfuerzo.

La chaise longue abatible, que esconde un almacenaje interior muy práctico.

Su sentada de firmeza media, con muelles NOSAG, que ofrece un soporte uniforme ideal para tu espalda.

El tapizado de alta resistencia y apto para lavar a máquina.

Comprar en Kave Home por ( 1.550 €) 1.450 €

Sofá cama Marela 3 plazas con chaise longue



Lo primero que llama la atención del Sofá cama Marela es su diseño: todo son líneas rectas y proporciones generosas, con brazos y respaldo de volúmenes robustos que le dan un aire muy acogedor. Es de esos sofás que invitan a tirarse en ellos nada más verlos, y su tejido estructurado ayuda bastante. Pero lo más sorprendente es que mide 236 x 170 x 87 cm. No es muy grande, pero sí que resulta amplio porque aprovecha muy bien el espacio. Tanto, que se convierte en cama de 140 x 192 cm en segundos y, además, su chaise longue esconde espacio para guardar lo que necesites. Cómodo y práctico.

Tanto es así que lo recomendamos a todo tipo de hogares, pero sobre todo a aquellos donde cada centímetro cuenta. Es una solución de comodidad y almacenaje ideal.

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¿Con qué estilos de hogar encaja?

Con un diseño así, es difícil que desentone. Estos son los ambientes en los que mejor funciona:

Contemporáneo y minimalista: sus líneas rectas y sus volúmenes equilibrados encajan a la perfección con espacios despejados y decoración más sencilla.

sus líneas rectas y sus volúmenes equilibrados encajan a la perfección con espacios despejados y decoración más sencilla. Nórdico y acogedor: el tacto suave del tapizado y los cojines mullidos casan con maderas claras, textiles naturales y mucha luz.

el tacto suave del tapizado y los cojines mullidos casan con maderas claras, textiles naturales y mucha luz. Mediterráneo y natural: en este tono verde combina muy bien con fibras naturales, plantas y colores tierra. Eso sí, si lo tuyo es el estilo clásico muy recargado, quizá se pase de moderno.

Si buscas un sofá cama versátil, cómodo y con almacenaje, el Marela es una apuesta segura. Y recuerda: con el cupón DEAL100 tienes 100 € de descuento en tu compra.

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