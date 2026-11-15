Los descuentos de Decathlon tienen fecha: cuándo empieza el Black Friday y qué productos estarán rebajados

El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday tendrá lugar el día 30. Aunque Decathlon podría adelantar sus descuentos, todavía no ha confirmado las fechas de su campaña. En 2025, las promociones comenzaron el 14 de noviembre y se prolongaron hasta el 1 de diciembre.

En cuanto a las devoluciones, la política de Decathlon establece un plazo de 60 días para los productos nuevos o de segunda vida de marcas propias y de 30 días para las marcas internacionales y los artículos del Marketplace.

Black Friday 2026 en Decathlon

El Black Friday 2026 será una oportunidad de oro para encontrar descuentos de hasta el 95% en ropa deportiva, zapatillas y accesorios de numerosas disciplinas.

Pádel y tenis

Entre las ofertas de pádel destacan varias palas de marcas reconocidas. La NOX AT10 Luxury Genius 18K Alum 2025, de Agustín Tapia, cuesta 162,90 euros frente a los 359,95 euros anteriores. También se encuentran la Bullpadel Vertex 04 Comfort por 99,90 euros (antes 219,95 euros), la Bullpadel Di Nenno Xplo 2025 por 119,95 euros y la Adidas Metalbone HRD+ por 154,90 euros, rebajada desde 389,95 euros.

Otras opciones son la Bullpadel Chingotto Neuron 2025 por 139,95 euros, la Siux Electra ST3 Stupa Pro por 97,90 euros y la Drop Shot Axion Attack 2024 de Jon Sanz por 79,95 euros. También hay modelos económicos, como la Enebe Response Green 2025 por 48,95 euros y la Enebe RS 9.1 Blue por 49,95 euros. En accesorios, destacan el paletero Adidas Control Negro/Plata por 19,95 euros y la mochila Bullpadel XPLO por 27,95 euros.

Para los aficionados al tenis, aparece la raqueta Head Auxetic 2.0 Boom Team 2024 por 95,99 euros, frente a los 239,99 euros anteriores.

Ropa y calzado deportivo

La selección de ropa incluye prendas para distintas disciplinas y épocas del año. Entre las ofertas destacan la sudadera Vibor-a Yarara para mujer por 8,95 euros, rebajada desde 40 euros; la sudadera Bullpadel Abane por 14,95 euros y el pantalón jogger Domyos para hombre por 15,99 euros.

También se pueden encontrar camisetas térmicas Wedze infantiles por 5,99 euros, pantalones cortos de running Kiprun para mujer por 12,99 euros, camisetas de fitness Domyos desde 5,99 euros y pantalones cortos Kalenji por 4,99 euros. Para completar el equipamiento, hay calcetines de running Kiprun por 4,09 euros.

En calzado, destacan las zapatillas Adidas Duramo RC2 por 25 euros, las Babolat Sensa para mujer por 39,95 euros y las zapatillas de senderismo impermeables CMP Rigel 20 Low desde 54,99 euros. También aparecen sandalias de montaña Quechua NH100 por 4,99 euros.

Chaquetas y ropa de montaña

Para quienes buscan prendas de abrigo, la chaqueta Columbia Buck Butte II para hombre cuesta 58,99 euros, frente a los 149,99 euros originales. Otra alternativa es la chaqueta Simond Alpinism para mujer, disponible por 34,99 euros, con un descuento del 50%.

También destaca la chaqueta larga acolchada Regatta Anita para mujer por 44,99 euros. Para los más pequeños hay camisetas térmicas Wedze desde 5,99 euros, botas de nieve Quechua por 19,99 euros y guantes de esquí impermeables por 9,99 euros.

Fitness y entrenamiento en casa

El equipamiento para entrenar también cuenta con descuentos interesantes con motivo del Black Friday. La bicicleta estática profesional Matrix ICR50 se ofrece por 499 euros, frente a los 999 euros anteriores. Por su parte, la máquina de remo Maskhal Home MK270 cuesta 158,84 euros, mientras que la máquina de remo de agua Kou Fit Hydro Rower, fabricada en madera de roble, está disponible por 350 euros.

Para completar el entrenamiento, hay una cinta de correr plegable Citysports por 159 euros, una comba Vital Gym por 3,95 euros, una banda elástica Indigo de 25 metros por 21,99 euros y un bloque de yoga por 7,99 euros.

Deportes acuáticos y actividades al aire libre

En la categoría de deportes acuáticos sobresalen los equipos de paddle surf hinchables AUKAI 2 en 1, que pueden utilizarse también como kayak gracias a su asiento. Los distintos modelos en colores turquesa, naranja, azul y gris están disponibles por 199 euros, frente a los 799 euros de su precio anterior.

También hay productos para natación, como la mochila Arena One Go de 35 litros por 24,99 euros y el bañador bóxer Speedo por 13,99 euros.

Patinetes eléctricos

Por último, entre los vehículos de movilidad personal aparecen dos modelos con importantes rebajas. El iScooter IK7, dirigido a niños de entre 10 y 14 años, cuesta 199 euros, frente a los 429 euros anteriores. Por su parte, el Nilox Red Bull Race Ten 2, con velocidad máxima de 25 km/h, ruedas de 10 pulgadas y batería de 10 Ah, se vende por 299 euros, rebajado desde 769 euros.

Relojes

En el apartado de relojes inteligentes destaca el Watchmark WT1 rojo, que cuesta 35 euros frente a los 65 euros anteriores, lo que supone una rebaja del 46 %. También aparece el NOISE Pro 6 AI, disponible en varios colores, por 69,99 euros en lugar de 119,99 euros. Otra alternativa es el Samsung Galaxy Watch7 de aluminio verde, cuyo precio baja de 310 a 212,30 euros.

La selección también incluye el CMF by Nothing Watch 3 Pro, que se puede adquirir por 130,29 euros frente a los 199,99 euros originales, y el Honor INFOWEAR Watch 2 Pro AMOLED, con un precio rebajado de 149,99 a 94,10 euros. Para quienes buscan un dispositivo orientado a la actividad deportiva, el Watchmark GPS Watch pasa de 139 a 65 euros y está disponible en dos colores.

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