Amazon, AliExpress y Shein: cuándo empiezan las ofertas y qué día habrá más descuentos

El Black Friday, como cada año, tendrá lugar el último viernes de noviembre, que este 2026 será el 27 de noviembre. Durante esta campaña, numerosas tiendas y plataformas online lanzan ofertas especiales y rebajas en una amplia variedad de categorías, entre ellas tecnología, artículos para el hogar, cuidado personal, juguetes, moda y calzado, entre muchas otras. Aunque algunas tiendas, como Amazon, AliExpress y Shein ya han lanzado las primeras ofertas, habrá que esperar hasta el «Viernes Negro» para descubrir cupones de descuento exclusivos, promociones personalizadas y ventajas en suscripciones.

Una buena planificación permite aprovechar mejor las ofertas del Black Friday y evitar compras impulsivas. Para ello, conviene elaborar una lista con los productos que se necesitan. También es recomendable consultar su evolución de precios durante las semanas anteriores para comprobar si las rebajas anunciadas suponen un ahorro real. Por último, conviene dar prioridad a los artículos con mayor demanda, como consolas, dispositivos tecnológicos o ediciones especiales, ya que algunas ofertas pueden agotarse rápidamente.

Amazon

Entre las ofertas más destacadas se encuentra el patinete eléctrico Segway-Ninebot F3 Pro E, que pasa de 649 a 499 euros, con un descuento del 23%. Este modelo para adultos alcanza los 25 km/h y ofrece hasta 70 kilómetros de autonomía, además de suspensión delantera hidráulica y trasera de elastómero. Por su parte, el Xiaomi Patinete Eléctrico Serie 6, está disponible en Amazon por 749,99 euros, frente a los 849,99 euros anteriores.

En el apartado de relojes deportivos, el Suunto Race S baja de 289 a 249 euros, mientras que el Suunto Race se puede adquirir por 299 euros, frente a los 399 euros anteriores. Por otro lado, también hay ofertas muy interesantes en moda deportiva y equipamiento: el chándal Under Armour UA Knit Track Suit pasa de 75 a 38,89 euros, con un descuento del 48%, mientras que la camiseta de manga larga Tech 2.0 1/2 Zip cuesta 25,59 euros. Para quienes buscan calzado, las Asics Gel-Nimbus 28 bajan a 135 euros, las Puma Tazon 6 FM cuestan 35,29 euros y las Puma St Runner V3 NL se quedan en 30,25 euros.

Las ofertas anticipadas del Black Friday también incluyen varios electrodomésticos. Entre ellos, el robot aspirador Lefant M210 Omni, que alcanza una rebaja del 67% y se queda en 199,99 euros frente a los 599 euros anteriores. También destaca la freidora de aire Cosori Turbo Tower Pro de 10,8 litros, con doble cesta vertical y revestimiento cerámico sin PFAS, rebajada un 20% hasta los 206,98 euros.

AliExpress

En AliExpress, destaca la alarma antirrobo inalámbrica para moto, que baja un 47% y cuesta 13,07 euros. Por su parte, los auriculares Nothing Ear, con cancelación activa de ruido, que pasan a 57,19 euros tras una rebaja del 35%. Asimismo, el disco duro externo UnionSine de 250 GB a 2 TB tiene un precio 21,85 euros, mientras que la funda con teclado Bluetooth para Xiaomi Pad 7/8 se queda en 20,91 euros.

En iluminación, las luces solares LED de hadas para exteriores cuestan 3,43 euros, un 9% menos, mientras que las cortinas LED navideñas con control mediante aplicación se quedan en 28,58 euros, con un descuento del 8%. Para el hogar, el proyector Magcubic HY300 Pro está disponible por 33,38 euros, un 6% menos, y el paquete de diez bombillas LED se vende por 5,99 euros, con una rebaja del 13%.

Entre las ofertas de aspiradoras y cafeteras, el ventilador de techo SECUOYA tiene una rebaja del 51%, mientras que el robot aspirador ILIFE A12 Pro, con navegación LIDAR y función de fregado, está disponible por 112,82 euros, un 14% menos. Para los amantes del café, la CREATE Thera Retro Pro de 20 bares se puede adquirir por 112,93 euros, con un descuento del 24%.

Shein

En Shein, etre las prendas de vestir destaca la sudadera de felpa con estampado de leopardo para perros y gatos de PETSIN, disponible por 4,88 euros. También hay varias propuestas para renovar el armario de otoño e invierno, como unas botas altas marrones para niñas por 18,18 euros, un vestido de punto de EMERY ROSE por 17,81 euros y un mono negro elegante de SHEIN por 20,99 euros.

La colección infantil tiene prendas para distintas edades, como un conjunto de pana para bebé de SHEIN por 10,74 euros, un cárdigan con capucha para niñas de cuatro a siete años por 19,79 euros y un abrigo con capucha para niños de entre ocho y doce años por 23,45 euros. También se pueden encontrar pantalones jogger en un conjunto de tres piezas por 35,30 euros.

Entre los artículos para el hogar, encontramos varios complementos navideños. Hay fundas de cojín con motivos de árboles de Navidad desde 5,18 euros, toallas de cocina decorativas por 7,08 euros y flores artificiales rojas con detalles dorados por 4,98 euros. La selección se completa con fundas para sillas desde 5,48 euros y papel de horno por 6,32 euros.

Finalmente, Shein cuenta con pequeños accesorios en oferta con motivo del Black Friday, como un juego de dos paletas para mezclar maquillaje por 3,08 euros, un gancho plegable para bolsos por 4,18 euros y unos pendientes con forma de oso de peluche por 5,18 euros. Además, hay calcetines invisibles para mujer desde 3,68 euros y cordones elásticos sin nudo por 3,48 euros.

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