MediaMarkt se prepara para el Black Friday: fechas de la semana de ofertas y descuentos en móviles, televisores y electrodomésticos

El Black Friday se acerca y MediaMarkt ya ha puesto en marcha sus campañas de descuentos con ofertas en tecnología y equipamiento para el hogar. La cadena de tiendas ha adelantado sus Semanas Black, y entre los productos rebajados figuran modelos de marcas como Apple, Samsung, Xiaomi, LG y Dyson. La sección de productos recomendados incluye distintas categorías, como telefonía, informática, televisión, electrodomésticos, hogar y cuidado personal. También reúne ofertas de audio y HiFi, relojes inteligentes y dispositivos wearables, accesorios de informática y soluciones de movilidad urbana.

El «Viernes Negro» de 2026 tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, aunque algunas cadenas, como MediaMarkt, ya han empezado a lanzar sus primeras promociones. Este periodo de rebajas, que da el pistoletazo de salida a las compras de Navidad, se extenderá en numerosos durante varias semanas. La campaña concluirá con el Cyber Monday, que este año se celebrará el lunes 30 de noviembre.

Black Friday 2026 en MediaMarkt

Entre las ofertas destacadas de las Semanas Black se encuentra el frigorífico combi Haier Series 5 HTW5620CNMG con tecnología No Frost y las funciones «My Zone» y «Direct Access». Su precio baja de 699 a 649 euros, lo que supone un descuento del 7%.

Otra de las propuestas es el portátil ASUS Vivobook S16 OLED S5608QA-U3253W, con pantalla de 16 pulgadas WUXGA y procesador Snapdragon X1-26-101. Cuenta con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento SSD y sistema operativo Windows 11 Home. Su precio pasa de 539 a 498 euros, con un ahorro del 7%.

En televisores, destaca el Samsung TQ65S95HFTXXC, un modelo OLED de 65 pulgadas con resolución 4K, procesador NQ4 AI Gen3, Smart TV y tecnología antirreflejos. Su precio original de 3.499 euros se reduce a 1.799 euros, con una rebaja del 48%.

En telefonía móvil, aparece el Apple iPhone 18 Pro en color burdeos, con 256 GB de almacenamiento, pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, conectividad 5G y chip A20 Pro. Su precio baja de 1.469 a 1.439 euros, un descuento del 2%. Por su parte, el robot limpiacristales WINBOT W3 OMNI de ECOVACS ofrece una rebaja del 57%, pasando de 1.299 a 549 euros. Tiene un depósito de 80 mililitros, una autonomía anunciada de 120 minutos y una potencia de 98 W.

También se puede encontrar el Apple Watch Series 12 (2026), con GPS, caja de aluminio negra de 46 milímetros, correa deportiva y Siri AI, por 479 euros. La cafetera superautomática De’Longhi Magnifica Start ECAM220.91.TB, con 15 bares de presión, 1.450 W de potencia, molinillo integrado y depósito de leche, baja de 549 a 369 euros, con un descuento del 32%.

En movilidad, el Xiaomi Electric Scooter 6 Lite pasa de 329,99 a 269 euros, con una rebaja del 18 %. Tiene una potencia nominal de 300 W, batería de 10.000 mAh y velocidad máxima de 25 km/h. Otra alternativa es el disco duro externo Seagate Expansion de 2 TB, con conexión USB 3.2 Gen 1, que cuesta 119 euros frente a los 129 anteriores. El altavoz inalámbrico JBL PartyBox Encore Essential 2, con 100 W de potencia, batería y hasta 15 horas de autonomía, baja de 328 a 199 euros, un 39% menos.

Para quienes buscan una cámara, la PRIXTON Xplorer DV900 White, con 64 megapíxeles, cuesta 74 euros en lugar de 89,99 euros. También destaca el kit réflex Canon EOS 2000D, con sensor CMOS APS-C de 24,1 megapíxeles, grabación de vídeo Full HD y objetivo EF-S 18-55 mm, que pasa de 579 a 449 euros, con un descuento del 22%.

Otras ofertas recomendadas

Entre los productos recomendados aparece el televisor LG OLED77G64LW de 77 pulgadas, con resolución 4K, procesador α11 AI Processor 4K Gen3, Smart TV y diseño Gallery. Su precio baja de 3.499 a 2.549 euros, con un ahorro del 27%. En móviles, el Xiaomi Redmi Note 15 5G, con 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas y batería de 5.520 mAh, pasa de 279 a 249 euros.

En electrodomésticos, destaca el horno multifunción AEG BSE572360M, con función de vapor, limpieza pirolítica, capacidad de 72 litros y sonda térmica. Su precio se reduce de 869 a 459 euros, un 47 % menos. El portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11, con pantalla WUXGA de 15,3 pulgadas, procesador Intel Core Ultra 5 322, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB, baja de 899 a 749 euros, con una rebaja del 16%.

La selección también incluye la bicicleta eléctrica de ciudad EVERCROSS TECH EK5, con motor de 250 W, que cuesta 539,99 euros frente a los 799,99 anteriores. Para la limpieza del hogar, el aspirador escoba Dyson V10 Konical, con una potencia de succión de 150 AW y hasta 60 minutos de autonomía, baja de 379 a 349 euros.

En tecnología para el día a día, el Huawei Watch GT6 de 46 milímetros, con pantalla AMOLED y una autonomía anunciada de hasta 21 días, cuesta 219 euros, un 12 % menos. Los auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5B, con cancelación de ruido y hasta 30 horas de autonomía, pasan de 449 a 239 euros, con un descuento del 46 %.

Por último, también se encuentran el patinete eléctrico Segway ZT3 Pro E, con una autonomía anunciada de hasta 70 kilómetros y velocidad máxima de 25 km/h, por 679 euros; el sistema WiFi Mesh TP-Link Deco X10, compatible con WiFi 6 y con cobertura anunciada de hasta 520 metros cuadrados, por 122,99 euros; y el robot amasador ERIKSSØN KR1, de 1.400 W y capacidad de cinco litros, por 74,99 euros. Completa la selección el secador Dyson Supersonic HD07, de 1.600 W, que baja de 299 a 259 euros.

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