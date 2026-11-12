El calendario del Black Friday 2026 ya está aquí: las fechas que debes marcar para comprar más barato

El mes de noviembre es el mes en el que todos piensan en el Black Friday. Sin embargo, esperar hasta el último viernes del mes ya no es suficiente para seguir todas las ofertas. Desde hace ya algunos años, la mayoría de las grandes cadenas han adelantado sus campañas y algunas incluso ya llevan días con descuentos activos, por lo que este año conviene tener varias fechas marcadas en el calendario si se quiere comparar precios antes de comprar.

Lo primero de todo es saber que el Black Friday 2026 se celebrará oficialmente el viernes 27 de noviembre, al día siguiente de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés y otros grandes comercios empiezan con la jornada de descuentos mucho antes. A esa fecha hay que sumar además el lunes 30 de noviembre, cuando llegará el Cyber Monday y muchas promociones online seguirán todavía vigentes.

Black Friday 2026: las fechas que debes marcar

El viernes 27 de noviembre es la fecha oficial del Black Friday 2026. Como mencionamos, la jornada se celebra tradicionalmente el día posterior a Acción de Gracias, que en Estados Unidos tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Durante años ese viernes concentró buena parte de las grandes rebajas, pero el calendario comercial ha cambiado bastante y ahora muchas empresas prefieren repartir sus promociones durante varias semanas y reservar nuevos descuentos para los días más importantes.

Otra fecha importante será el lunes 30 de noviembre ya que ese día se celebra el Cyber Monday, originalmente más vinculado al comercio electrónico, aunque en la práctica la separación entre ambas campañas es cada vez menor. Muchas tiendas mantienen las rebajas del fin de semana y otras lanzan nuevas promociones específicamente para el lunes. Quienes estén pensando en adelantar regalos de Navidad tienen, por tanto, todo el mes de noviembre para encontrar descuentos. Eso sí, no todas las promociones duran lo mismo ni todos los productos mantienen el mismo precio durante toda la campaña.

Amazon adelanta su Black Friday al 19 de noviembre

Amazon ya ha confirmado oficialmente que su Semana de Black Friday de 2026 empezará el jueves 19 de noviembre y terminará el lunes 30 a las 23:59 horas. La campaña incluirá más de un millón de ofertas en categorías como tecnología, electrónica, hogar, belleza, moda o juguetes con marcas como Cecotec, Xiaomi, Dodot, Google, ghd o LEGO, además de productos de pequeñas y medianas empresas. La compañía también ha anunciado ventajas específicas para los clientes Prime durante esos días.

El Corte Inglés, MediaMarkt y otras tiendas también se adelantan

El Corte Inglés por su parte apostado igualmente por avanzar parte de sus descuentos antes del viernes 27. De hecho su campaña ya está activa desde hace días e incluye promociones en tecnología, electrodomésticos, móviles, televisores y otras categorías, con nuevas ofertas a medida que se acerca el Black Friday.

En MediaMarkt la estrategia es algo distinta. La cadena está repartiendo desde esta semana sus descuentos en la segunda de las llamadas «Semanas Black», que tienen lugar todo el mes de noviembre, en lugar de concentrarlos en una sola fecha. PcComponentes también ha ampliado su calendario de promociones, especialmente en informática, componentes y electrónica.

Con estos ejemplos vemos que la tendencia ya está bastante consolidada. El Black Friday sigue teniendo una fecha oficial, pero comercialmente noviembre se ha convertido prácticamente en un mes entero de descuentos. Esto tiene una consecuencia clara para el comprador que ya no tiene que esperar al viernes 27 pensando que necesariamente será el mejor momento. Un producto puede estar más barato varios días antes y no volver a alcanzar ese precio.

Cómo comprar más barato durante el Black Friday

La mejor forma de aprovechar estas campañas sigue siendo tener claro qué se quiere comprar y conocer su precio habitual. Cuando las ofertas se alargan durante semanas, resulta mucho más fácil caer en un descuento aparente que en realidad no supone una gran diferencia respecto al precio anterior.

Las alertas de precio y las listas de deseos pueden ayudar bastante, sobre todo en tecnología y electrodomésticos, donde los importes cambian con frecuencia. Amazon, por ejemplo, permite consultar el historial de precios de determinados productos durante los últimos 365 días. Por otro lado, también conviene fijarse en el precio final y no únicamente en el porcentaje de descuento que aparece destacado. Un 30% o un 40% puede parecer atractivo, pero lo importante es saber cuánto costaba realmente ese artículo unas semanas antes.

Este año esa comparación puede ser especialmente útil en tecnología, una categoría en la que determinados dispositivos han sufrido subidas de precio durante 2026. Encontrar una rebaja que devuelva un producto a cifras anteriores puede ser más interesante que perseguir simplemente el porcentaje más alto. Pero en cualquier caso, el calendario ya ha empezado para los principales comercios con Amazon que espera al 19 de noviembre, aunque otros como El Corte Inglés o Media Markt ya han activado su Black Friday 2026.

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