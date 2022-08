5 planificadores para aumentar la productividad en la vuelta al cole

Si sientes que pierdes el tiempo, no te organizas lo suficientemente bien y, por ende, no cumples tus objetivos, quizá ha llegado el momento de probar nuevas alternativas para ser más productivo/a. Septiembre es el mes de la vuelta a la rutina y de los nuevos proyectos, por lo que es importante estar motivado/a para no desperdiciar ninguna oportunidad.

La planificación semanal es uno de los mejores hábitos para mejorar la productividad. No importa si este mes de septiembre empiezas un nuevo curso o simplemente continúas con tu rutina laboral, ya que introducir este hábito en tu día a día hará que aproveches mucho mejor el tiempo. El proceso es realmente sencillo y basta con reservar unos minutos de tu tiempo —el momento idóneo para hacerlo es el domingo por la tarde o el lunes a primera hora— para planificar las tareas y actividades de cada día de la semana.

El punto fuerte de los planificadores son sus frases motivadores y los diseños inspiradores. También contienen otros recuadros y apartados para notas, tareas súper importantes e incluso aquellos planazos fuera del entorno escolar o laboral.

Hacemos una selección de cinco planificadores semanales, disponibles en Amazon a un precio asequible, para combatir el caos y el desorden en la vuelta a la rutina. Hay una gran variedad de formatos disponibles: desde libretas en tamaño A4 con hojas arrancables para una mayor comodidad y poder llevar la planificación de la semana en cualquier bolsillo, hasta cuadernos con anillas similares a una agenda. La principal ventaja de ambos formatos es que son atemporales, es decir, puedes poner tú mismo/a la fecha, lo que permite empezar a utilizar el planificador semanal en el momento que decidas.

Este planificador semanal de PackList tiene formato A4 y contiene 50 páginas. Dispone de un espacio para las tareas de cada día de la semana, así como otros recuadros para las actividades importantes, marcarte objetivos, anotar tareas, notas e incluso planazos, ¡porque todo no va a ser trabajar!

Los días de la semana no están numerados, lo que ofrece una mayor flexibilidad en la organización. Además, presenta un atractivo diseño, muy cuidado, con tonos rosas y morados. El planner ‘Mi semana más organizada’ permitirá arrancar la página de cada semana para poder llevarla a cualquier parte y no perder nunca de vista tus tareas pendientes. Además, cada lunes podrás empezar una nueva hoja con toda la motivación.

Este planificador a semana vista de Kokonote transmite tranquilidad gracias a su diseño Botanical con flores. Es realmente funcional, ya que contiene múltiples áreas para mejorar tu productividad y organización durante la semana. Cada día tiene un espacio bastante amplio para anotar todas las tareas pendientes, pero también tiene un recuadro para apuntar cosas importantes e incluso para llevar un control de los hábitos que decidas.

Destaca por su diseño y su calidad, ya que combina elegancia con sencillez. La orientación es horizontal y mide 21 x 29,8 centímetros, es decir, el equivalente a un A4. La parte final del planificador tiene una base rígida, lo que ofrece una mayor comodidad al escribir y también al transportarlo. De esta manera, lo tendrás todo a golpe de vista y cada semana podrás arrancar la página para comenzar una nueva. En la parte superior incluye un recuadro para poner las fechas de la semana en cuestión.

El planificador de Grupo Erik es una manera muy sencilla de organizar todas las actividades semanales en una página con tamaño A4. Incluye un espacio para todos los días de la semana, así como un octavo recuadro para aquellas cosas importantes que no quieres que se te olviden. Además, al no tener fechas, puedes empezar el planificador cuando quieras.

Tiene un formato A4 —de 29,7 x 42 centímetros— y está impreso a todo color por una sola cara con papel de 90 gramos, lo que facilita al máximo su uso. La parte trasera es rígida para una mayor comodidad al escribir y al llevarlo a cualquier parte. Todas las páginas tienen un diseño en tonos rosas, con una mujer en la parte inferior que luce una camiseta con la frase ‘You go, girl!’ —¡Adelante, chica!—.

Mr. Wonderful, la marca que siempre destaca por sus divertidos diseños, ha lanzado este planificador semanal en formato agenda con anillas. Contiene 192 páginas para que puedas organizarte perfectamente la semana, con dibujos y frases que te motivarán para alcanzar todos tus objetivos. El exterior es en color azul oscuro, con la frase ‘Voy a darlo todo todos los días’ en la portada.

Se debe utilizar en orientación horizontal. Su interior incluye un espacio bastante amplio para cada día de la semana, así como tres pequeños recuadros para apuntar las cosas más importantes de cada semana. Al no estar numerada y contar con cuatro diseños atemporales, podrás empezar a utilizar el planificador cuando prefieras. Por supuesto, también incluye cuatro páginas de adhesivos con emoticonos y frases de lo más motivadoras para ayudarte en tu día a día.

El planificador semanal de UO te permitirá tenerlo todo bajo control. Es en formato mini, con unas dimensiones de 11 x 14 centímetros, lo que permite llevarlo a cualquier parte sin prácticamente ocupar espacio. Es compacto, pequeño y tampoco pesa.

Su interior presenta un formato semanal y sin numerar, para empezarlo cuando prefieras. La orientación del planificador es vertical y tiene una encuadernación wire-o con tapa blanda. De esta manera, se aprovecha muy bien el espacio con un gran rectángulo para cada día de la semana y un último para tomar notas. Incluye 120 páginas con papel de alta calidad de 90 gramos, lo que se traduce en la planificación de hasta 60 semanas.

El diseño exterior también está realmente cuidado, con un color rosa pastel con decoración de flores. El punto extra es la frase inspiradora de la portada: ‘Estás aquí para ser feliz’.

