Dyson Airwrap i.d.: el truco para tener rizos perfectos sin pelearte con el secador cada mañana

Tu pelo rizado merece algo mejor que pelear constantemente con el secador, el difusor y mil productos cada mañana. Si estás buscando un aparato que lo haga todo por ti, el Moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d. es lo que necesitas. Una herramienta pensada para cabello rizado y afro que memoriza tu rutina de rizado, trabaja con el efecto Coanda y, para rematar, está rebajada 114 €.

Es un capricho con cabeza, uno con el que te ahorrarás muchas visitas a la peluquería. Seca, define, estira y da forma a tus rizos con un único aparato, y encima luce de maravilla en el tocador. Te va a encantar.

Por qué te lo recomendamos

Su tecnología i.d. curl te permite programar una secuencia de rizado personalizada desde la app y activarla con solo deslizar el aparato.

Ofrece 6 funciones en un mismo dispositivo: seca, riza, ondula, da forma, estira y difumina.

Tiene 3 niveles de temperatura, 3 velocidades y un golpe de aire frío para fijar el peinado.

Su acabado Red Velvet y Gold es una edición especial que lo convierte en un regalo redondo.

Moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d.

Lo mejor del Dyson Airwrap i.d. es que con él no tienes que pensar, solo usarlo. Configuras una vez la app y, a partir de ahí, el aparato te guía con una secuencia de rizado personalizada que se repite igual de bien cada vez. Esto, en el pelo rizado, se agradece muchísimo, porque lo que más cuesta es conseguir rizos uniformes y definidos sin pasarse con el calor. Pues él lo logra y, además, aprovecha el efecto Coanda para enrollar el pelo en el accesorio con el aire, sin necesidad de pinzas ni de retorcerte las manos. Y como cuenta con ionizador, ayuda a reducir el encrespamiento y a mantener el pelo bajo control. Luego, trae también un barril cónico para rizar desde la raíz, un difusor Wave+Curl para potenciar tu rizo natural y un peine de púas anchas para dar forma y estirar mientras secas. Vaya, que es todo un salón de peluquería en casa.

El acabado Red Velvet y Gold, en un rojo cerámico con detalles dorados, le da un toque estético bastante resultón y que lo convierte en un muy buen regalo. Pero, aparte de eso, lo recomendamos para todo tipo de melenas por fuertes, sensibles, lisas o rizadas que sean. Da unos resultados espectaculares.

¿Cómo son las reseñas?

Pues muy, muy positivas. Para quien tiene cabello rizado, este moldeador resulta una maravilla por su calidad y lo bien que deja el pelo, además hay bastante sorpresa con la función de guardar rutinas en el móvil. Echa un vistazo a estas reseñas que recopilamos:

«Estoy muy contenta con mi compra. Todo está hecho con materiales de alta calidad. Es muy fácil de usar. Y después de secarme el pelo con el secador, queda suave, liso y con un aspecto estupendo.»

«Estoy contenta. Mi cabello está suave y sin frizz. Es una herramienta genial para rizar el cabello.»

«¡Precioso y súper útil! El peinado queda perfecto… ¡Los rizos con difusor son maravillosos!»

Si lo prefieres, Dyson te permite financiar la compra en hasta 6 pagos mensuales, además ofrece envío gratuito en un plazo máximo de 72 horas y, si te registras en su web, tienes un 10% de descuento en futuras compras. ¿Te animas?

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