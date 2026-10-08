AliExpress hunde el precio de este cargador inalámbrico: carga 3 dispositivos Apple a la vez y funciona como lámpara de noche

¿Tienes algún cargador inalámbrico en casa? Aunque lo más cómodo (o eso creemos) sea enchufar el móvil o el smartwatch directamente a la corriente, en realidad es mucho más ‘limpio’ olvidarte de los cables y tener una base en la que cargar el móvil o cualquier otro accesorio con solo apoyarlo encima.

Por ejemplo, AliExpress acaba de rebajar el cargador inalámbrico 3 en 1 de TIMESS que también funciona como una lámpara pequeña y que baja de precio a poco más de 30€. Sirve tanto para cargar tu móvil como para tener iluminación en la habitación sin encender la luz principal.

Puntos fuertes de este cargador inalámbrico 3 en 1 rebajado

Carga hasta 3 dispositivos en la misma estación (iPhone, AirPods y Apple Watch).

También funciona como una lámpara pequeña para la mesita de noche.

Diseño que ahorra espacio al combinar dos aparatos en uno solo.

Compatible con varias generaciones de iPhone y accesorios compatibles.

Una estación de carga para tu mesilla

El cargador inalámbrico 3 en 1 de TIMESS es una estación de carga para varios dispositivos, aunque solo para el ecosistema Apple. Podrás cargar tu iPhone, los AirPods y el Apple Watch al mismo tiempo y sin tener cables por medio. Además, solo necesitas ‘apoyar’ tus dispositivos sobre el cargador.

También es un dispositivo práctico por la función de lámpara, que la puedes utilizar con los aparatos cargando o sin ellos, ya sea para leer por la noche, tener una luz más tenue o para despertarte por la mañana. Es más útil si cabe en mesillas pequeñas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un cargador inalámbrico 3 en 1?

Es una estación de carga para cargar dispositivos compatibles en la misma base. Este modelo en concreto es compatible con Apple: iPhone, AirPods y Apple Watch.

¿También funciona como una lámpara?

Así es. Además de la función de cara, incluye una lámpara de noche, por lo que puedes utilizarlo para la mesilla.

¿Qué ventaja tiene un cargador inalámbrico frente a uno convencional?

La diferencia está en que no solo carga. Este modelo es 3 en 1, lo que significa que puedes cargar hasta tres dispositivos Apple al mismo tiempo, y encima utilizarlo como lámpara.

¿Merece la pena tener una estación de carga en la mesilla?

Si tu mesilla es pequeña, cargas ahí justo tus dispositivos antes de dormir y quieres un espacio más organizado, sí que tiene mucho sentido. Ganarás en claridad visual y organización.

Para la mesilla, una zona de trabajo, el salón… Este cargador inalámbrico en oferta en AliExpress es muy completo, y ahora baja de precio a la mitad. ¡Chollazo!

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