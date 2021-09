Para empezar cualquier actividad física, es importante que te equipes con un buen calzado. A pesar de que pueda parecer algo básico, encontrar las zapatillas que mejor se adapten a tu ritmo de vida y a tus pies no es tan sencillo. En este artículo te hemos preparado un listado que contiene marcas como Puma, Reebok o Nike, y cuyos precios son muy competitivos. Para elaborar esta lista de las mejores zapatillas deportivas, hemos tenido en cuenta su calidad, confort y materiales de los que se componen.

Si lo que estás buscando son unas zapatillas para hacer running te encontrarás ante un montón de opciones en el mercado por lo que en este listado, hemos querido incluirte solo las mejores para que tengas más fácil la decisión final. El running es una de las actividades más practicadas por los españoles y que requieren de poca equipamiento. Además, no es necesario que te apuntes a un gimnasio. Sin embargo, un buen calzado marcará tu experiencia en este deporte, especialmente si eres novel. También te ahorrará muchas lesiones problemas en la pisada. Por eso en este artículo, solo te presentamos zapatillas de deporte de calidad y que tienen resultados probados. Porque sabemos que encontrar zapatillas de deporte de calidad, en ocasiones, no es tarea fácil. Así que, sin rodeos, te presentamos las 8 mejores zapatillas de deporte del mercado:

Encabeza la lista un modelo de zapatillas Puma especialmente cómodas y con una gran amortiguación. Estas se convertirán en tu complemento de running esencial. Las Comet ofrecen una experiencia muy flexible y ligera. Su plantilla de SoftFoam ofrece un movimiento muy suave y cómodo gracias a la combinación de la entresuela de una pieza. Con este diseño, se consigue un movimiento sencillo y sin costuras al cambiar del talón a la puntera. Por la parte exterior, las zapatillas deportivas se componen de una malla ligera y muy transpirable con superposiciones minimalistas. Su entresuela está compuesta por goma EVA, lo que proporciona un agarre muy suave. Además su talón y puntera están compuestos de goma para proporcionar una mayor duración.

De esta zapatilla es reseñable su agarre. Con su suela de caucho para tracción en terrenos variados, son ideales para correr sobre asfalto, tierra o césped. Cualquier terreno es apropiado para estas zapatillas de deporte Reebok. Conseguirás tener unas piernas frescas gracias a sus medias suelas de espuma con alta capacidad de respuesta. La tracción es muy fiable, pises el suelo que pises, gracias a su material de caucho.

Estas zapatillas de deporte Adidas son todoterreno. No importa lo lejos o lo cerca que hayas decidido salir a correr. Tampoco su decides hacerlo en campo o en ciudad. Son un modelo muy interesante para aquellas personas que varían la intensidad de sus actividades deportivas. Sea cual sea tu objetivo, estas zapatillas de deporte te amortiguarán desde tu despegue a tu aterrizaje. Su diseño está pensado para mantener tus pies ventilados a cada momento.

Esta zapatilla de deporte para mujer es muy ligera y neutra, ideal para actividades de gimnasio y running. Las mujer Flex Appeal 4.0 Brilliant Skechers tienen un diseño basado en ofrecer a los corredores la frescura que necesitan a cada paso. Por este motivo disponen de su malla Engineered Mesh, situada en las zonas clave para ofrecer la máxima durabilidad y una experiencia óptima. Combina una banda en el mediopié que junto con los cordones, afianzan y mejoran el ajuste al pie. Su suela exterior de goma tiene un diseño duradero para resistir kilómetros y kilómetros.

Son perfectas para entrenamientos en el gimnasio y tus carreras por el parque. Estas zapatillas deportivas Asics contienen un GEL-PULSE (TM) 13 que te ayudan a conseguir el confort y la amortiguación que necesitas para cumplir con tus objetivos. Su malla Jacquard hace que el flujo de aire que entra a tus pies mejore. Te garantiza mantenerlos secos por muy exigente que sean tus rutinas físicas. Su tecnología de GEL (TM) alejará cualquier tipo de molestia de tus pies.

Las Nike Air Zoom Structure 24 están diseñadas para que tu pie este perfectamente amortiguado. Cuentan con una amortiguación suave y un ajuste muy seguro para sumes kilómetros sin preocuparte de tenerlas que volver a atar. Tiene un ajuste adaptable para que su parte superior transpire. Ofrecen velocidad, seguridad y confianza gracias a que sus puntos de contacto están perfectamente estudiados. Las puedes usar tanto para tus carreras como para tu día a día. La unidad Zoom Air del antepié te proporciona una amortiguación reactiva. Se combina con una mediasuela de espuma que te ofrece un gran retorno de energía en todas tus pisadas. Tu pisada será fuerte, estable y suave cuando tu pie toque el suelo. Su amortiguación te permitirá un desarrollo muy agradable de tus rutinas deportivas.

La Nike Air Zoom Pegasus 38 no podía faltar en esta lista. Estas zapatillas deportivas de Nike contienen una malla transpirable en su parte superior que combina la comodidad y la durabilidad que necesitas. Su ajuste, más amplio en la puntera, recuerda al clásico Peg. Su malla en la parte superior proporciona una sensación de felpa y transpirabilidad que se estira con el pie. La espuma otorga una muy buena amortiguación sin aportar volumen. Sus correas del mediopié brindan seguridad a la par que estabilidad y firmeza a la pisada.

Este modelo renovado de las zapatillas NOVABLAST (TM) hará que rindas al máximo, incluso cuando te plantees los objetivos más exigentes. Contienen un estabilizador en el talón que mejora su soporte y suaviza tus pisadas. Lo que te proporcionará una experiencia más suave y un rebote más controlado.

