Dónde comer el mejor bocadillo de calamares en Madrid

Hay platos que explican una ciudad casi mejor que sus monumentos. En Madrid, uno de ellos es el bocadillo de calamares. Sencillo, rápido y profundamente reconocible, este clásico madrileño lleva décadas formando parte de la vida cotidiana del centro de la capital. Turistas y madrileños coinciden frente a barras donde el olor a fritura recién hecha sigue marcando el ritmo de plazas y calles.

Aunque existen muchas versiones, encontrar un buen bocadillo de calamares en Madrid sigue teniendo algo de búsqueda personal. El pan, el rebozado, el punto de fritura o incluso la cantidad de limón cambian por completo la experiencia. Hay bares históricos que apenas han modificado la receta y otros que han refinado el formato sin perder la esencia.

Hablar de bocadillo de calamares en Madrid obliga casi automáticamente a mencionar «Bar La Campana». Situado a pocos metros de la «Plaza Mayor», este pequeño local lleva años convertido en una referencia absoluta para quienes buscan el formato más tradicional.

La fórmula parece sencilla: pan crujiente, calamares recién fritos y rapidez en la barra. Pero precisamente ahí está el secreto. La fritura ligera y el movimiento constante hacen que los bocadillos salgan prácticamente recién hechos durante todo el día.

«Casa Rúa», historia castiza en cada bocadillo

Muy cerca también de la «Plaza Mayor», «Casa Rúa» mantiene ese aire de bar clásico donde parece que el tiempo avanza más despacio. Su bocadillo de calamares es uno de los más conocidos del centro y conserva una clientela fiel desde hace décadas.

Aquí el tamaño importa. Los bocadillos son contundentes y generosos, con abundantes calamares y pan tradicional. El rebozado, algo más marcado, aporta una textura distinta que muchos clientes identifican inmediatamente.

Pocos bares tienen una relación tan directa con el movimiento constante de Madrid como «El Brillante». Situado frente a la estación de «Atocha», lleva años funcionando como punto de encuentro para viajeros, trabajadores y turistas.

Su bocadillo de calamares se ha convertido casi en una institución. Grande, contundente y pensado para comerse sin demasiadas ceremonias, representa esa versión popular del plato que sigue funcionando generación tras generación.

La «Cervecería Plaza Mayor» apuesta por una versión muy ligada al aperitivo madrileño. Aquí el bocadillo convive con cañas, raciones y ambiente de barra, especialmente durante fines de semana y festivos.

El local mantiene una preparación tradicional, con calamares tiernos y una fritura equilibrada. La cercanía a la «Plaza Mayor» hace que el movimiento sea constante, pero el servicio rápido forma parte de la dinámica del sitio.

«Los Bocadillos», sencillez que funciona

«Los Bocadillos», en la zona centro, representa otro perfil de local: más sencillo, directo y centrado completamente en el producto. Aquí no hay demasiadas reinterpretaciones ni intentos de modernizar el clásico.

El bocadillo mantiene esa esencia reconocible que convierte al plato en algo tan popular: pan correcto, calamares recién hechos y precio accesible. A veces, precisamente eso es lo que más se busca.

Un clásico que sigue funcionando

Lo curioso del bocadillo de calamares es que, pese a ser uno de los símbolos gastronómicos de Madrid, no tiene una elaboración especialmente compleja. Y quizá ahí esté parte de su éxito.

No necesita sofisticación. Funciona porque es rápido, sabroso y profundamente asociado a la vida cotidiana madrileña. Se come después de una mañana en el centro, antes de un teatro o simplemente como excusa para una cerveza.

El bocadillo de calamares en Madrid sigue formando parte de la identidad gastronómica de la ciudad precisamente porque nunca ha intentado convertirse en otra cosa.

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