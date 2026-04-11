Un joven cetrero dice lo que muchos piensan: «Los animales leen tu estado de ánimo mejor que tú mismo»

El estado de ánimo condiciona el comportamiento humano y cambia con extrema rapidez ante el menor estímulo exterior. Las personas piensan a menudo que nadie nota esos altibajos emocionales, pero la realidad es que los animales detectan esa tensión al instante mediante sus sentidos.

Ricardo, un joven cetrero aragonés, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@naturalezaragon) para demostrar este fenómeno en primera persona. El experto asegura que las aves de presa y los mamíferos leen estas alteraciones psicológicas con precisión y reaccionan en consecuencia

Este experto asegura que los animales perciben tu estado de ánimo mejor que tú mismo

Ricardo detalla en el vídeo que el animal desconfía de inmediato al percibir el nerviosismo de su cuidador. El humano altera sus pulsaciones sin darse cuenta durante la jornada de vuelo y transmite esa irritabilidad a su compañera.

«Sabes que tu ave sabe perfectamente cómo estás, incluso antes de que tú mismo lo sepas», explica a sus seguidores. El cetrero necesita calmar su respiración de inmediato para que el pájaro recupere la confianza perdida y ejecute su trabajo correctamente.

El animal copia la actitud del cazador si este afronta la actividad con la mente puesta en cobrar la presa en lugar de disfrutar del proceso natural. Ricardo relata con detalle cómo la rapaz reacciona al instante ante esos pensamientos. «Ella lo siente y se vuelve como tú: inquieta, desconfiada, se escapa de tu guante y se queja», indica el aragonés. «Hasta que te calmas, respiras y sigues adelante. Entonces ella siente que estás tranquilo y se calma», añade.

El especialista desaconseja por completo coger el guante y manejar a la rapaz si la persona sufre cansancio o arrastra irritabilidad del día a día. Esta norma básica de la cetrería aplica a cualquier interacción humana con la fauna doméstica o de granja.

Ricardo extiende este comportamiento instintivo a otras familias de animales conocidos por todos. «Y esto no sólo pasa con aves de presa, todos los animales lo hacen: perros, caballos, todos leen tu estado de ánimo mejor que tú mismo», afirma. «Cuando estás bien, ellos trabajan bien. Así de simple, así de real», concluye.

Cómo es posible que los animales lean tu estado de ánimo

Aunque suene extraño, los perros y los caballos combinan el contacto visual directo y un agudo olfato para interpretar las señales químicas humanas. El organismo de una persona libera grandes cantidades de cortisol y adrenalina bajo situaciones de estrés.

Los canes detectan estas hormonas a través del sudor, mientras que los equinos memorizan las expresiones faciales agresivas tras un único encuentro. El animal modifica su conducta de inmediato para consolar a su dueño o adopta una postura defensiva para proteger su propia integridad física.

Por este motivo, las mascotas descifran el verdadero significado de las inflexiones de voz humanas sin comprender ni una sola palabra del vocabulario. Diferentes especies asocian un ritmo rápido con la excitación y vinculan los sonidos monótonos con el enfado o la tristeza.

Además, la estrecha convivencia diaria genera un fenómeno biológico de enorme impacto conocido como contagio emocional. El perro sufre ansiedad al instante si capta un tono alterado en su propietario durante una interacción rutinaria.

Si el cuidador va al campo alterado, el ave lo nota enseguida. Igual que pasa en casa con cualquier mascota, el animal percibe ese nerviosismo desde el primer momento y su comportamiento cambia. Por eso, antes de empezar a trabajar, el cuidador tiene que calmarse y bajar el ritmo.