La botánica española celebra un hito colosal: ya se han plantado 2 millones de árboles para reforestar Doñana

La recuperación del patrimonio natural en Huelva avanza tras el desastre ambiental que dejó el fuego hace casi una década. Los expertos en botánica, en colaboración con las instituciones ambientales, centraron sus esfuerzos en el paraje de Las Peñuelas para reforestar un entorno degradado. Con ayuda de entidades públicas y privadas, el proyecto busca la restauración forestal de un ecosistema que es Patrimonio de la Humanidad.

Al finalizar la campaña actual, la iniciativa habrá logrado la restauración de 454 hectáreas de alto valor ecológico. Este proceso de recuperación ambiental se basa en el uso de especies nativas para fomentar la biodiversidad y garantizar una adecuada sucesión ecológica en el terreno. Todo el trabajo se apoya en un seguimiento técnico constante mediante el uso de coordenadas geográficas y una política de transparencia total que permite el acceso a los datos del proyecto Restaurando Doñana.

El renacer forestal de Doñana tras el fuego

El objetivo principal de esta intervención consiste en reforestar una superficie aproximada de 9.000 hectáreas en el pinar de Las Peñuelas, zona que sufrió un devastador incendio en el verano de 2017.

Casi nueve años después, la acción conjunta de diversas instituciones permite alcanzar la cifra de 1,8 millones de plantas destinadas a recuperar este entorno. De este total, la Junta de Andalucía ha liderado la siembra de 1,1 millones de ejemplares con el fin de devolver la riqueza ambiental al espacio protegido.

A su vez, la Fundación Plant-for-the-Planet (Plantar para el Planeta, en español) ha plantado 630.000 ejemplares y cerca de 100.000 se deben a convenios de colaboración. Por su parte, la Fundación Moeve ha sumado al balance global 152.300 árboles desde el año 2022, de los cuales 85.000 corresponden a la campaña actual.

Según los datos oficiales del balance del proyecto Restaurando Doñana, la cifra total de plantas gestionadas por el Gobierno andaluz supera el millón de ejemplares. La estrategia de trabajo se basa en un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la organización Plant-for-the-Planet España.

A pesar de la magnitud de la tragedia, cientos de hectáreas vuelven a reverdecer gracias a la siembra de Pinus pinea, Quercus suber y Olea europaea var. sylvestris. La iniciativa pretende no solo plantar árboles, sino asegurar el mantenimiento de una de las mayores reservas ecológicas del continente europeo.

El papel de los jóvenes y la reforestación en España

La implicación de las nuevas generaciones resulta fundamental para garantizar que el bosque destruido años atrás se consolide en el tiempo. Durante actos recientes en la zona, se ha subrayado la importancia de la corresponsabilidad climática entre los escolares, quienes participan activamente en las tareas de siembra. Esta labor educativa pretende evitar que la negligencia humana vuelva a poner en riesgo un paraje que llega a acoger hasta 200.000 especies migratorias cada año.

«Es enorme la importancia de educar en la corresponsabilidad climática para lograr hitos como el que tenemos ante nosotros: el renacer del bosque que años atrás quedó destruido», dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el papel de los jóvenes.

«Y lo comprobamos justo donde estuvo instalada la unidad técnica avanzada del Infoca para coordinar la lucha contra aquel incendio. En el ámbito ambiental, se destruye muy rápido, pero se construye muy lentamente. Hoy, aquí celebramos todo lo que estamos dispuestos a hacer por la naturaleza», agregó.

Por otro lado, Moreno adelantó que la administración andaluza planea destinar cerca de ocho millones de euros a sus instalaciones de viveros de aquí a 2029. Esta partida presupuestaria servirá para generar aproximadamente 4,3 millones de ejemplares, fundamentales para los trabajos de revitalización y reforestación de todo este entorno natural.