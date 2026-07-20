El skyline de Nueva York se tiñe con los colores de la bandera de España

España no sólo conquistó el Mundial. También conquistó Nueva York. Apenas unos minutos después de que Ferran Torres marcara el gol que decidió la final frente a Argentina en el MetLife Stadium, el skyline de la ciudad cambió por completo. El Empire State Building, el rascacielos más emblemático del planeta, se iluminó de rojo y amarillo para rendir homenaje a la nueva campeona del mundo en una imagen que ya forma parte de la historia del deporte español.

El espectacular homenaje se produjo inmediatamente después del pitido final. Mientras los jugadores de Luis de la Fuente levantaban la Copa del Mundo sobre el césped de Nueva Jersey, el edificio más icónico de Manhattan y la torre de la sede de JPMorgan Chase encendían sus fachadas con los colores de la bandera de España. Una escena reservada para los acontecimientos más importantes del planeta y que simbolizó el reconocimiento de Nueva York a la selección que acababa de conquistar la segunda estrella de su historia.

El cielo de Manhattan se tiñó con los colores de España

La celebración no se quedó únicamente en el MetLife Stadium. Miles de aficionados españoles invadieron durante la noche algunos de los puntos más emblemáticos de Manhattan para prolongar una fiesta que ya era inolvidable. Times Square, Hudson Yards y las principales avenidas de la ciudad se llenaron de banderas, cánticos y camisetas rojas mientras el skyline acompañaba la celebración iluminado con los colores nacionales.

La imagen del Empire State Building teñido de rojo y amarillo dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los grandes símbolos de una noche histórica para el deporte español. Nueva York, una ciudad acostumbrada a celebrar los mayores acontecimientos del planeta, quiso sumarse así al triunfo de una selección que volvió a sentarse en el trono del fútbol dieciséis años después.