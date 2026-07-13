El presidente de la Federación Francesa llama a Rajoy «rancio» y le acusa de hacer un «racismo intolerable»

Francia está muy cabreada con España. Y no es fruto de la rivalidad que se respira horas antes de jugar las semifinales de un Mundial, sino por las polémicas palabras de Mariano Rajoy sobre sus jugadores. En su discurso señaló el origen de los futbolistas de la selección francesa y eso provocó una oleada de reacciones condenando las declaraciones del ex presidente del Gobierno español.

En nuestro país ha sido señalado por muchos representantes de la extrema izquierda encabezada por Pedro Sánchez y seguida por otros como Óscar Puente y hasta jugadores como Borja Iglesias. Pero la verdadera preocupación es la tensión que ha generado con los máximos representantes de Francia. Uno de los más contundentes ha sido Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, quien ha salido a defender a la selección de Deschamps.

«Los dichos de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen resabios de racismo intolerables. Y cuestionan el detestable clima que genera tales hedores rancios. Nuestros jugadores no tienen ningún certificado de nacionalidad que recibir de un antiguo primer ministro español. El equipo de Francia es el equipo de Francia», escribió en su perfil de Instagram.

Su defensa viene respaldada por Laurent Nuñez, ministro del Interior, quien calificó a Rajoy de hacer algo «totalmente inaceptable» y afirmar que Francia «es una república donde todos pueden encontrar su sitio, sea cual sea su origen». También destacaron otras respuestas como la de Aurore Bergé, ministra de la Lucha contra las Discriminaciones: «Es hora de que terminen estos discursos y que el deporte vuelva a ser deporte. Un lugar donde se juzgue a las personas solo por su talento».

O la de incluso la de la propia Embajada de Francia en Madrid desmintiendo que los jugadores franceses sean extranjeros: «De los 26 convocados, 23 nacieron en Francia. Los otros tres también tienen nacionalidad francesa». Sin duda, un tema muy sensible que salpica la relación entre ambos países y que añadirá más tensión por si había poca en su lucha por estar en la final del Mundial.