El Mundial, una trituradora de entrenadores

Es innegable que este Mundial 2026 está dando mucho de qué hablar, para bien y para mal. Pero hay un aspecto concreto en el que está siendo demoledor, imparable: está triturando a los entrenadores de muchas de las selecciones. Hasta la fecha, 14 de los seleccionadores que llegaron cargados de ilusión para cumplir con los objetivos y esperanzas de un país, han caído por su propio peso, por la eliminación. O bien por decisión propia, fin de ciclo; o bien por una decisión unánime de sus respectivas Federaciones.

En este Mundial 2026, donde ya están las ocho mejores selecciones en cuartos de final, por el camino ya han sido eliminados 40 países. Algunos se han ido con la cabeza alta tras superar expectativas, otros por la puerta de atrás tras una actuación discreta. También los hay que han sido una auténtica revelación pese a su eliminación y otros que entran directamente en la lista de decepciones.

La fase de grupos y el cribado de un buen número de selecciones dejó las primeras cabezas rodando por algunas de las federaciones. La primera y más llamativa fue la de Sabri Lamouchi, el seleccionador de Túnez que fue destituido en la primera jornada de la fase de grupos tras caer por 5-1 ante Suecia. A éste le relevó Hervé Renard, que, tras dos partidos y alguna que otra goleada, también separó sus caminos con Túnez.

La de Steve Clarke fue también dolorosa. Llegaba con Escocia a una Copa del Mundo tras 28 años y después de llevar siete años en el cargo. Pero la actuación de su selección en este Mundial 2026 fue decepcionante y éste no dudó en presentar su dimisión tras confirmarse su eliminación en la fase de grupos. También en la fase de grupos, Miroslav Koubek calificaba de «fracaso» su paso por el Mundial con la República Checa, eliminada en fase de grupos, antes de presentar su dimisión.

Las expectativas con Corea del Sur en el país asiático eran altísimas y el papel del equipo de Hong Myung-Bo no fue el esperado. Las críticas obligaron al seleccionador surcoreano a presentar su dimisión, entre fuertes amenazas por la eliminación en fase de grupos.

La de Jamal Al-Salamy, hasta hace unos días seleccionador de Jordania, no le valió con ser partícipe en el logro de clasificar al país para su primer Mundial. Su bajo nivel en la fase de grupo le llevó al príncipe Ali bin Al-Hussein a prescindir de él como publicó en X.

La destitución de Marcelo Bielsa fue un auténtico show. La eliminación de Uruguay, tras caer ante España en la fase de grupos, terminó por explotar. El vestuario era un polvorín evidente y el seleccionador acabó presentando su dimisión tras una rueda de prensa donde no se guardó nada.

Ya en dieciseisavos de final de este Mundial 2026 se dieron más destituciones. La primera, la de Sebastían Beccacece. El argentino fue destituido tras perder contra México y sumar 24 partidos en el cargo.

Otro histórico como Ronald Koeman caía con Países Bajos ante Marruecos. «Todos soñábamos con un Mundial donde haríamos historia. No sucedió. Nadie está más decepcionado que yo», explicaba abatido el neerlandés. Otra grande que caía en dieciseisavos era Alemania, en la tanda de penaltis ante Paraguay, con un Julian Nagelsmann al que costó sacar del cargo.

El técnico portugués Carlos Queiroz también abandona su etapa en la selección de Ghana tras su eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Colombia. Llevaba pocos meses en el cargo. Nueve años en el cargo y varios éxitos sumaba Zlatko Dalic con Croacia, que asume el peso de la eliminación de su selección ante Portugal.

La lista ya continúa en octavos de final con los dos últimos seleccionadores que acaban sus respectivas etapas tras caer eliminados. Uno de ellos es Javier Aguirre, que se marcha con la cabeza bien alta tras el Mundial 2026 que han completado sus jugadores, eliminados ante Inglaterra.

El último de esta lista, de momento, es Roberto Martínez, otro de los que España es verdugo. El seleccionador de Portugal abandona el cargo tras su eliminación ante el combinado español, donde dejó una mala imagen.