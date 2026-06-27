La hinchada española conquista Guadalajara con banderas del imperio y al grito de «¡yo soy español!»

Guadalajara, la capital del estado mexicano de Jalisco y una de las sedes del Mundial de fútbol 2026, fue escenario este viernes de una llamativa marea roja que convirtió sus calles y plazas en territorio español.

Cientos de aficionados llegados desde España, pero también residentes españoles afincados en México, se congregaron horas antes del encuentro entre la selección española y Uruguay entonando el grito de «¡yo soy español!» y portando banderas con la Cruz de Borgoña, el histórico emblema imperial que recuerda el período de unión entre las coronas hispánicas y los territorios americanos.

Las imágenes, que circularon con rapidez en redes sociales y fueron recogidas por medios locales, mostraron columnas de aficionados vestidos de rojo desfilando por la Avenida Vallarta y en los aledaños del Estadio Akron. Entre ellos, se podían ver banderas de España, pendones con la Cruz de Borgoña y camisetas de La Roja. La euforia fue creciendo conforme se aproximaba el pitido inicial del encuentro, con cánticos que alternaban el himno nacional con estrofas improvisadas sobre la grandeza de la selección y críticas hacia el gobierno. «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», fue otro grito que pudo escucharse en la ciudad mexicana.

Lo que más llamó la atención, sin embargo, no fue la presencia de los propios aficionados españoles, sino la de numerosos ciudadanos mexicanos que se sumaron a la celebración vistiendo la camiseta roja de España. Uno de estos seguidores locales explicó que animan a La Roja porque consideran que España es «la madre patria», una expresión que refleja el sentimiento de vínculo cultural e histórico que una parte de la población mexicana mantiene con España y que trasciende la rivalidad deportiva entre ambas naciones.

«Somos de Guadalajara, pero los españoles nacemos donde nos pega la gana. Porque España es la madre tierra, la madre patria», dice un aficionado ante las preguntas de un periodista local.

Otro joven mexicano asegura que es seguidor de España por el mismo motivo: «Es la madre patria, la patria que creó este continente».