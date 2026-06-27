Nico Williams enciende todas las alarmas en la selección española

España logró el objetivo deportivo en Guadalajara. Ganó a Uruguay, terminó la fase de grupos como líder y ya piensa en los dieciseisavos de final. Sin embargo, el vestuario de la Selección regresó con una gran preocupación. No sólo por la durísima batalla que tuvieron que librar ante el conjunto charrúa, sino por el estado físico de Nico Williams, que terminó el encuentro muy dolorido tras una durísima entrada cuando el partido agonizaba. Este sábado, ya de regreso en Chattanooga, el extremo del Athletic será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de sus molestias. Pero como tenga la más mínima dolencia muscular, significará decir adiós al Mundial.

En la Federación existe inquietud. Sin querer adelantarse a ningún diagnóstico, reconocen que «hay preocupación» por el estado del internacional español. Nico apenas llevaba unos minutos sobre el césped, dentro del plan diseñado por Luis de la Fuente para que fuera recuperando sensaciones después de los problemas físicos que arrastraba en las últimas semanas. Todo marchaba según lo previsto hasta que, en el tiempo añadido, Nicolás de la Cruz le golpeó con una entrada muy dura que hizo saltar todas las alarmas.

La acción indignó a los futbolistas españoles. Nico se levantó inmediatamente para recriminar la entrada al centrocampista uruguayo, mientras el árbitro estadounidense Ismail Elfath decidía no mostrar la tarjeta roja. Una decisión que aumentó todavía más el enfado de la expedición española, convencida de que el colegiado permitió un nivel de dureza impropio de un partido de un Mundial.

El menor de los Williams abandonó el estadio con evidentes molestias y ahora todas las miradas están puestas en la revisión médica que pasará este sábado en Chattanooga. Los servicios médicos evaluarán la zona afectada y determinarán si se trata únicamente de una sobrecarga o fatiga o si existe una lesión que pueda comprometer su participación en los dieciseisavos de final. En la Selección confían en que todo quede en un susto, pero prefieren ser prudentes antes de lanzar cualquier mensaje de tranquilidad.

Nico se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de Luis de la Fuente. El seleccionador había diseñado un plan muy específico para su regreso, dosificando sus minutos con el objetivo de que llegara en plenitud a las eliminatorias. Después de jugar apenas unos minutos frente a Arabia Saudí, contra Uruguay dio un nuevo paso en su recuperación, pero la acción de De la Cruz amenaza con alterar esa hoja de ruta.

Yeremy, la otra gran preocupación

Si el estado de Nico genera inquietud, el de Yeremy Pino preocupa todavía más. Aunque en este caso hay más certezas… y no son positivas. El extremo canario terminó el encuentro con un fortísimo dolor en el hombro tras un golpe sufrido durante el partido. A pesar de ello, aguantó sobre el césped hasta el pitido final en un ejercicio de sacrificio que Luis de la Fuente calificó de «heroico».

«Está sufriendo mucho. Es tremendo el esfuerzo que ha hecho, seguramente con la clavícula rota, aguantando hasta el final del partido. Ha sido una heroicidad», explicó el seleccionador nada más terminar el encuentro.

Al igual que Nico Williams, Yeremy también será sometido este sábado a pruebas médicas en Chattanooga. En su caso, el temor es todavía mayor, ya que las primeras sensaciones apuntan a una posible fractura de clavícula. España ya está en dieciseisavos y cumplió el objetivo de acabar primera de grupo, pero la gran preocupación ahora no está en el rival de la siguiente ronda, sino en comprobar si dos de sus futbolistas de banda podrán estar disponibles cuando empiecen las eliminatorias. Y mientras, Víctor Muñoz tampoco está disponible.