Europa vuelve a golear a Sudamérica en el Mundial

El Mundial 2026 continúa con la tendencia imperante durante este siglo en el torneo: Europa golea a Sudamérica en Mundiales. Los cruces del campeonato que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá nos han dejado un cuadro de cuartos de final con seis selecciones europeas, una sudamericana y otra africana. Argentina y Marruecos son los únicos países que acompañan a los combinados del Viejo Continente entre los ocho mejores del Mundial. Suiza fue la última en avanzar a cuartos de final, superando a Colombia para evitar un cruce en esta ronda entre selecciones de América del Sur.

El cuadro mundialista ya asegura, al menos, dos semifinalistas europeos en la presente edición del Mundial. Bélgica y España libran el primer duelo este viernes a las 21:00 horas de la España peninsular. El ganador se medirá al vencedor del Francia-Marruecos, reedición de la pasada semifinal mundialista.

Por la parte baja del cuadro, Inglaterra y Noruega protagonizan el otro enfrentamiento entre selecciones europeas. La que consiga avanzar a semifinales jugará ante el ganador del duelo entre Argentina y Suiza. La vigente campeona vuelve a quedarse sola en las rondas finales, y ya ha rozado la eliminación en las dos rondas pasadas; ante Cabo Verde y Egipto.

Europa ha reafirmado su dominio en las eliminatorias mundialistas en el Mundial 2026. Con seis selecciones en cuartos de final, ha mejorado el registro de Qatar 2022, donde cinco alcanzaron esta ronda. Sudamérica, por su parte, ha pasado de dos representantes en suelo qatarí (Brasil y Argentina) a que sólo la Albiceleste se sitúe entre las ocho mejores.

En Rusia 2018 también contaron con dos representantes, aunque en aquella edición Europa -además de sumar seis países en cuartos- copó las semifinales con la presencia de Francia, Croacia, Bélgica e Inglaterra. Un pleno al que aspira en territorio estadounidense si Francia y Suiza consiguen superar a Marruecos y Argentina, respectivamente.

Argentina, la única que discute a Europa

Argentina está siendo la única selección sudamericana capaz de competir con el fútbol europeo en los últimos años. Desde el triunfo de Brasil en el Mundial de 2002, sólo la Albiceleste ha sido capaz de alcanzar la final mundialista. El partido por el título ha contado con la presencia de Italia, Francia (en tres ocasiones), Países Bajos, España, Alemania y Croacia.

Además, tres de estas finales han sido duelos entre equipos europeos. En los cinco últimos Mundiales, sin incluir aún la edición que se disputa en estos momentos, las semifinales han contado con 15 selecciones de Europa, cuatro de Sudamérica y Marruecos como única africana.

En este torneo, al menos dos combinados del Viejo Continente repetirán entre los cuatro mejores. Brasil ha vuelto a dejar ‘sola’ a Argentina tras caer ante Noruega en octavos de final. Por sexta vez consecutiva, la Canarinha ha sido eliminada por una selección europea. La vigente campeona mundial es la que cuenta con más opciones de evitar que Europa reconquiste la corona del torneo. Salvo que Marruecos lo evite, superando a Francia y al ganador del España-Bélgica, el combinado que dirige Lionel Scaloni tendría que superar a tres selecciones europeas de manera consecutiva para lograr el bicampeonato.