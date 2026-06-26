Cuándo se juegan los dieciseisavos de semifinal del Mundial: fechas, horarios y sedes

Este domingo 28 de junio comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que disputarán 32 de las 48 selecciones que arrancarán el torneo. La primera fase eliminatoria del torneo la jugarán los dos primeros clasificados de cada grupo más los ocho mejores terceros de los 12 grupos en los que se distribuyeron las selecciones participantes en el Mundial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los horarios, fechas y sedes de los dieciseisavos.

El Mundial más novedoso de la historia estrena eliminatoria de dieciseisavos de final en esta edición de 2026. Por primera vez en la historia han participado 48 selecciones en un campeonato del mundo y eso quiere decir que se añade una fase eliminatoria más en el torneo. Así que los dieciseisavos de final se disputarán a partir del domingo 28 de enero y hasta el próximo viernes 3 de julio.

Sudáfrica, Canadá, Brasil, Japón, Alemania, Países Bajos, Marruecos, Costa de Marfil, México, Estados Unidos, Bosnia, Suiza, Australia y Argentina son las selecciones que ya están clasificadas matemáticamente para la próxima ronda, a la espera de decidirse los últimos grupos y también hacer la cuenta para dirimir a los mejores 8 terceros.

Todas las fechas del torneo son las siguientes:

Dieciseisavos de final: 28 de junio – viernes 3 de julio.

Octavos de final: 4 de julio – 7 de julio.

Cuartos de final: 9 de julio – 11 de julio.

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Tercer y cuarto puesto: sábado 18 de julio.

Final: domingo 19 de julio.

Qué día empiezan los dieciseisavos del Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienzan este domingo 28 de junio con el partido que disputarán Sudáfrica y Canadá a las 21.00 horas en el SoFi de Los Ángeles.

Fechas, horarios y sedes de los partidos de dieciseisavos

Estas son todas las fechas de los dieciseisavos de final del Mundial:

Domingo 28 de junio

21:00 horas: Sudáfrica-Canadá (Los Ángeles)

Lunes 29 de junio

19:00 horas: Brasil-Japón (Houston)

22:30 horas: Alemania- 3º A/B/C/D/F (Boston)

Martes 30 de junio

03:00 horas: Países Bajos-Marruecos (Monterrey)

19:00 horas: Costa de Marfil – 2º I (Dallas)

23:00 horas: 1º I – 3º C/D/F/G/H (Nueva York)

Miércoles 1 de julio

03:00 horas: México – 3º C/E/F/H/I (Ciudad de México)

18:00 horas: 1º L – 3º E/H/I/J/K (Atlanta)

22:00 horas: 1º G – 3º A/E/H/I/J (Seattle)

Jueves 2 de julio

02:00 horas: Estados Unidos – Bosnia (San Francisco)

21:00 horas: 1º H – 2º J (Los Ángeles)

Viernes 3 de julio

01:00 horas: 2º K – 2º L (Toronto)

05:00 horas: Suiza – 3º E/F/G/I/J (Vancouver)

20:00 horas: Australia – 2º G (Dallas)

Sábado 4 de julio

00:00 horas: Argentina – 2º H (Miami)

03:30 horas: 1º K – 3º D/E/I/J/L (Kansas City)