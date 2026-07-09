Collina niega presiones en el arbitraje del Mundial: «No estamos influenciados por nadie, ni por Infantino»

El arbitraje siempre es un foco de polémica en el fútbol, y no iba a ser menos en un torneo de la relevancia del Mundial. La última gran discusión alrededor de la labor arbitral se produjo durante el Argentina-Egipto de los octavos de final. La disparidad de criterios a la hora de anular un tanto al conjunto egipcio por una falta previa y las similitudes con una acción que inició el 3-2 de la vigente campeona ha centrado el debate en los últimos días. Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA y ex colegiado de renombre, ha analizado estas dos jugadas polémicas y la labor de los árbitros durante el Mundial 2026.

El italiano se ha mostrado «satisfecho» en términos generales por el desempeño arbitral después de los primeros 96 partidos del Mundial. Aún resta la fase decisiva, ocho encuentros en los que un posible error puede marcar para siempre a un colegiado. Collina ha defendido la integridad de los árbitros ante cualquier institución o cargo, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. «Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente. Él siempre ha demostrado su total apoyo y ha confiado en que trabajemos con completa independencia», ha argumentado el máximo representante de los árbitros.

A la hora de analizar los criterios de intervención del VAR, Collina ha utilizado las dos acciones que más polémica generaron en el duelo entre Argentina y Egipto. El ex colegiado ha asegurado que «no existe un límite definido en cuanto a la distancia a la portería ni en el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol», destacando la acción en la que Marwan Attia pisó a Lisadro Martínez en el inicio de la jugada que acabó en el segundo gol egipcio en primera instancia. Collina ha destacado el acierto en esta decisión y las diferencias con la posible falta de Julián Álvarez a Salah que precedió al 3-2 de Argentina. «Pisar el pie de un oponente es falta. Al contrario, un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal con el balón no comete falta», ha incidido.

Collina y el uso de la tecnología en el fútbol

En su entrevista con AS, Pierluigi Collina también ha analizado el uso de la tecnología en el arbitraje, donde el VAR y el fuera de juego semiautomático han sido los grandes avances en los últimos años. «Llegó un momento en el que todas las personas alrededor del fútbol la usaban, menos el árbitro. En el arbitraje teníamos dos opciones: hacer del fútbol algo protegido, sin tecnología, o ir en esta dirección. Los árbitros cometen errores y hay que darles un soporte por el bien del juego», ha explicado el presidente arbitral de la FIFA.

Collina también ha respondido a una de las quejas del ‘fútbol moderno’, como es la emoción que resta una posible revisión del VAR a la celebración de los goles por parte de los aficionados: «Creo que es un malentendido pensar que el VAR mata la emoción del gol. El jugador y la afición celebran cuando hay un gol. Luego, hay un momento de suspense por la revisión. Si se da, se vuelve a celebrar. Aún así, entendemos que hay que acelerar el proceso todo lo posible».

Sobre las posibles mejores tecnológicas para favorecer el arbitraje en el futuro, Collina se centra en la mejora de la formación de los árbitros. «Al final, las personas son las que toman las decisiones… y por eso yo quiero a los árbitros mejor preparados. Gastamos mucho dinero en la tecnología, pero el objetivo es no usarla. Aunque no sea realista, quiero que los árbitros tomen siempre la decisión correcta», ha concluido Collina.