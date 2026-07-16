El Chelsea, obligado a borrar un tuit en el que celebraba los goles de Enzo contra Inglaterra

El Chelsea la lió en redes sociales durante el Inglaterra – Argentina. Después de que el club festejara en su cuenta oficial en inglés el gol de Enzo Fernández, los seguidores del conjunto blue se le echaron encima. Ese tanto llegaba en el minuto 85 y suponía el 1-1, además de dejar a los de Tuchel hundidos cuando se veían muy cerca de la final.

Tras la diana, el club subió una foto de Enzo celebrando el gol y con un emoticono de fuego artificial. A los fans del Chelsea y de Inglaterra no les hizo ninguna gracia esa imagen y se lo recriminaron al club. Tanto es así que el club londinense se vio obligado a borrar la publicación. Los hinchas ingleses se quedaron sorprendidos al ver cómo un equipo de la Premier festejaba un gol en contra de su país en un Mundial.

Un gol que a la postre fue clave para la remontada de Argentina. Ese disparo de Enzo dio vida a los de Scaloni, que acabarían rematando con un gol de Lautaro en el descuento para citarse con España en la final de la Copa del Mundo. Por eso, después de todas las críticas recibidas, el Chelsea decidió borrar la publicación de todas sus redes sociales ante el revuelo que había generado entre sus seguidores ingleses.

Después de eso, el club no publicó nada al acabar el partido. En la previa habían posteado unas imágenes de Reece James y Enzo, ambos jugadores del Chelsea. Pero tras la derrota de Inglaterra decidieron no poner ningún mensaje, ni siquiera felicitando a su jugador por el pase a la final, para evitar que el enfado de sus seguidores fuera mayor.

Aunque en su cuenta en español colgaron hasta tres publicaciones del gol de Enzo contra Inglaterra. «¡Pero qué golazo!», pusieron en primera instancia, acompañado de una foto de la celebración del futbolista argentino. Tras confirmarse el pase a la final, pusieron otro mensaje festejando el pase de los de Scaloni: «La magia de Enzo. La Albiceleste está otra vez en la gran final».