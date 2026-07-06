Así es Roberto Martínez, seleccionador de Portugal: edad, en qué equipos ha estado, quién es su pareja, los ‘Three amigos’…

Roberto Martínez (Lérida, 13 de julio de 1973) es el actual seleccionador de Portugal. El entrenador español ha llegado al banquillo de la selección lusa después de una gran carrera como técnico que ha desarrollado en Inglaterra y posteriormente en la selección de Bélgica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Roberto Martínez.

Roberto Martínez se ha hecho un nombre en los banquillos después de emigrar a Inglaterra en el verano de 1995. Formado en la cantera del Zaragoza y tras debutar con el primer equipo maño en Primera División, el actual seleccionador de Portugal fue uno de los pioneros en poner rumbo a territorio británico para labrarse una carrera como futbolista y después como entrenador.

Roberto Martínez se convirtió en una leyenda del Wigan, club al que llegó para jugar en la Third Division y con el que ascendió y se quedó a un paso de llegar a la Premier League. Tras un breve paso por el fútbol escocés, fichó por el Swansea y se retiró en el Chester City antes de iniciar su trayectoria como entrenador. Esta la inició en Gales, donde logró ascender con el Swansea de la Ligue One a la segunda división del fútbol inglés y hacer historia llegando a los octavos de final de la FA Cup.

Su buen hacer en el Swansea le valió para fichar por el Wigan, con el que mantuvo la categoría en tres temporadas consecutivas en Premier League y además ganó la FA Cup en la 2012-2013 tras vencer al Manchester City en la final disputada en Wembley. Ese mismo año descendió con el Wigan y fichó por el Everton, club al que dirigió durante tres temporadas. Después fichó por Bélgica, a la que llevó al tercer lugar en el Mundial 2018 y, tras quedar eliminada en fase de grupos de Qatar 2022, anunció su fichaje por Portugal, con la que ganó la Liga de las Naciones en 2025.

Cuántos años tiene Roberto Martínez

Roberto Martínez cumplirá 53 años este 13 de julio.

De dónde es Roberto Martínez

Roberto Martínez nació y creció en Balaguer, un municipio de cerca de 20.000 habitantes de la provincia de Lérida. En el equipo de su pueblo comenzó su trayectoria como futbolista antes de llegar a la cantera del Zaragoza.

¿Es Roberto Martínez independentista?

Roberto Martínez no se ha posicionado públicamente sobre el independentismo, pero en su día sí que prestó su imagen para la plataforma Guanyarem (Ganaremos). El actual entrenador de Portugal apareció dentro del grupo de deportistas que perseguían la oficialidad de las selecciones catalanas.

En qué equipos jugó Roberto Martínez

Estos son los equipos en los que ha jugado Roberto Martínez:

CF Balaguer

Real Zaragoza

Wigan Athletic

Motherwell

Walsall

Swansea City

Chester City

Dónde ha entrenado Roberto Martínez

Roberto Martínez ha entrenado a los siguientes equipos:

Swansea City

Wigan Athletic

Everton

Selección de Bélgica

Selección de Portugal

Quiénes son los ‘Three amigos’

Roberto Martínez es protagonista de la historia de los ‘Three amigos’, que fueron tres futbolistas pioneros que hicieron las maletas a mediados de los 90 para ganarse el futuro en el fútbol inglés. El actual seleccionador de Portugal, Isidro Díaz y Jesús Seba fueron los tres amigos que coincidieron en las categorías inferiores del Zaragoza y aterrizaron en Reino Unido en junio de 1995. Seba, incluso, ha acompañado a Roberto Martínez como analista en todos los equipos en los que ha entrenado el técnico catalán.

Los ‘Three amigos’ ficharon por el Wigan en 1995 y fueron apodados así por la película ‘The Three Amigos’. Incluso por una equivocación del jefe de prensa del club, posaron para una histórica imagen con tres sombreros mexicanos. De los ‘Three amigos’, Seba fue el primero en volver a España a los 18 meses para seguir desarrollando su carrera en el Zaragoza y después en equipos de Segunda B, e Isidro Díaz jugaría en el Wolves y el Rochdale antes de regresar a España. Roberto Martínez fue el único que siguió en Inglaterra.