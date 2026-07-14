El 3 persigue a Francia: ¿Tercera derrota seguida contra España o tercera final del Mundial consecutiva?

La semifinal del Mundial entre España y Francia enfrenta a dos de las grandes favoritas al título en un duelo con cuentas pendientes. La selección española aspira a enlazar su tercera victoria consecutiva ante el combinado francés y sellar el pase a la gran final, mientras que Francia busca romper esa mala racha para clasificarse por tercera edición seguida al partido por el campeonato. Un choque de máxima rivalidad en el que los precedentes recientes y el billete a la final convierten el enfrentamiento en uno de los partidos más esperados del torneo.

Coincidiendo con la Fiesta Nacional de Francia, la semifinal enfrenta a dos de las grandes favoritas al título en un duelo con cuentas pendientes. Los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones han caído del lado español. El primero fue en las semifinales de la Eurocopa 2024, cuando la Roja se impuso por 2-1 con goles de Lamine y Dani Olmo.

Un año después, los de Luis de la Fuente superaron de nuevo por 5-4 a Francia en las semifinales de la Nations después de un eléctrico partido. Estos resultados confirmaron un cambio de tendencia entre ambas selecciones, la cual durante muchos años cayó del lado francés. Ambos combinados se han enfrentado un total de 38 veces, con 18 victorias para España y 13 para Francia.

A pesar de ello, los galos se han impuesto en las dos únicas veces que se han enfrentado en una final: en la Eurocopa de 1984 (2-0 con la mítica jugada de Arconada) y en la final de la Nations de 2021, cuando los goles de Mbappé y Benzema dejaron sin título a los de Luis Enrique. Si bien es cierto que España logró el oro en los Juegos Olímpicos de 2024 ante la Francia de Henry por 5-3.

3º final en 3 mundiales consecutivos

Si España puede hacer historia eliminando por 3.ª vez a Francia de una competición, los galos harán historia si se clasifican a la final del Mundial. Si los liderados por Mbappé se clasifican, se unirán a Alemania y Brasil como las únicas en jugar 3 finales consecutivas. En 2018, vencieron 4-2 a Croacia, consiguiendo su segundo Mundial, mientras que en 2022, perdieron en penaltis contra Argentina.

Los alemanes consiguieron dos subcampeonatos en 1982 y 1986 (Italia y Argentina les vencieron) y vencieron en 1990 ante Argentina. Por su parte, Brasil intercaló la victoria en 1994 (Italia fue subcampeón por el penalti de Baggio), la medalla de plata frente a la Francia de Zidane por 3-0 y el Mundial de 2002, con Ronaldo Nazario como jugador estrella.

¿Y tú, quien crees que pasará a la final del Mundial, España o Francia?