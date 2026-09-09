Pocos dueños de gatos lo saben: los maullidos no están pensados para otros gatos, sino para comunicarse con los humanos

Pocas personas se han parado a pensar en lo que realmente significa cada uno de los sonidos que emite su mascota. El maullido forma parte de nuestra convivencia diaria con los gatos y, para muchas personas, se ha convertido casi en un lenguaje propio: un sonido cuando tienen hambre, reclaman caricias, protestan porque no pueden entrar en una habitación o simplemente quieren compañía.

Sin embargo, detrás de estas vocalizaciones existe una forma de comunicación mucho más compleja de lo que puede parecer a simple vista. En este contexto, la intensidad, la duración, el tono e incluso el momento en el que aparece un maullido pueden ofrecer pistas sobre aquello que el animal está tratando de transmitir.

El verdadero significado de los maullidos de los gatos

Normalmente, los gatos empiezan a desarrollar el maullido entre la tercera y la cuarta semana de vida. Aunque utilizan diferentes sonidos para relacionarse con otros felinos, éste juega un papel clave en su comunicación con las personas, sobre todo con quienes conviven habitualmente. Teniendo esto en cuenta, una de las explicaciones más habituales de por qué maúllan los gatos es que buscan llamar la atención o expresar una necesidad. Sin embargo, es fundamental aprender a diferenciar los distintos tipos de maullidos y el significado de cada uno de ellos:

Cuando un gato maúlla de forma clara y dirigiéndose a ti mientras te mira, lo más probable es que que esté intentando llamar tu atención. Sin embargo, para saber exactamente qué quiere comunicar, debes analizar el contexto. Por ejemplo, puede estar pidiendo caricias o compañía, pero también puede tener hambre.

Mientras, los maullidos cortos y especialmente agudos son habituales durante las primeras semanas de vida. Los cachorros todavía están desarrollando sus capacidades vocales y aprendiendo a controlar la forma en la que producen estos sonidos, por lo que pueden maullar por cualquier motivo: hambre, frío, soledad, miedo… Se trata de una herramienta de comunicación esencial para unos animales que todavía dependen prácticamente por completo de su madre o de su cuidador para sobrevivir.

Si bien maullar es una conducta completamente normal en los gatos, cuando las vocalizaciones se vuelven muy frecuentes, intensas o persistentes, pueden indicar aburrimiento, frustración o estrés. Una de las causas más habituales es la falta de estimulación física y mental, especialmente cuando el gato vive en un entorno poco enriquecido y no puede explorar, jugar, o trepar.

Durante el celo, las vocalizaciones suelen aumentar considerablemente. Los gatos se muestran más inquietos, nerviosos y demandantes, y los maullidos pueden adquirir una intensidad y una frecuencia mucho mayores de lo habitual. Este comportamiento se puede observar tanto en machos como en hembras, aunque resulta especialmente llamativo en las gatas.

Cuando el maullido de un gato parece más bien un grito, debido a su enorme intensidad, quiere decir que el animal está enfadado o asustado, especialmente si siente que existe una amenaza. Este tipo de vocalización no suele aparecer de forma aislada, sino que se acompaña de otros síntomas: pelo erizado, orejas hacia atrás, bufidos, cola rígida o levantada y boca abierta. Ante una situación así, lo más importante es no enfrentarse al animal ni intentar sujetarlo por la fuerza. Lo mejor es identificar y eliminar, siempre que sea posible, aquello que está provocando el miedo.

Finalmente cambio repentino en la forma habitual de maullar también puede ser una señal de que algo no va bien. Un gato con la voz afectada puede emitir maullidos roncos, débiles o prácticamente inaudible, y esto puede deberse a infecciones, inflamaciones, lesiones, determinadas enfermedades o incluso situaciones de estrés prolongado.

Estrés

Álvarez Bueno, veterinaria especializada en Medicina del Comportamiento, explica para eldiario.es que «cualquier cambio llamativo y mantenido en cómo comen, duermen o se relacionan los gatos con nosotros es una señal de alarma».

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la inquietud, los o maullidos continuos, la tendencia a esconderse, una dependencia excesiva de sus cuidadores o la aparición de comportamientos destructivos. También pueden surgir síntomas físicos, como jadeos, temblores, lamidos repetitivos, caída del pelo y dificultades o cambios en el uso del arenero.

Para ayudar al animal, es esencial crear rutinas en aspectos como la alimentación, el juego y los paseos. Por supuesto, es fundamental identificar qué situación concreta está generando el malestar para poder actuar sobre ella. Del mismo modo, es necesario cubrir sus necesidades tanto físicas como mentales. En el caso de los gatos, los rascadores, las zonas elevadas, los juguetes y los espacios destinados a la exploración ayudan a reducir el aburrimiento y la tensión.

Crear dentro de casa un espacio tranquilo en el que el animal pueda refugiarse y sentirse seguro, sin que nadie lo moleste, también puede contribuir a solucionar el problema. «La clave es ofrecer seguridad a través de la rutina y del respeto a sus necesidades: precisan saber, más o menos, qué va a pasar en su día a día», explica la veterinaria.