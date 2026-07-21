No es el sol el mayor peligro para tu perro durante el paseo y todos los veterinarios están de acuerdo: «El suelo es un problema grave»

Durante los meses de verano, todos los que tenemos un perro como mascota nos preocupamos del calor y hacemos todo lo posible para que esté fresco, tanto dentro como fuera de casa. Sin embargo, los veterinarios llevan años insistiendo en que existe otro peligro igual o incluso más importante durante los paseos estivales y que muchas veces pasamos por alto: la temperatura del suelo. Aunque el ambiente pueda parecer agradable, el asfalto o la arena pueden alcanzar temperaturas extremadamente elevadas, provocando quemaduras muy dolorosas en las almohadillas de nuestros compañeros de cuatro patas.

Por este motivo, los expertos recomiendan prestar especial atención a la temperatura del suelo, ya que éste se puede convertir en un problema grave mucho antes de que el animal presente síntomas de golpe de calor. Uno de los errores más habituales consiste en consultar la temperatura ambiente y pensar que, si el termómetro marca entre 25 y 30 grados, el paseo será seguro. Pero nada más lejos de la realidad, ya que el asfalto absorbe una enorme cantidad de radiación solar y se puede calentar mucho más que el aire que las rodea. Por ejemplo, cuando la temperatura ronda los 30 °C, el pavimento puede superar fácilmente los 50 °C durante las horas centrales del día. Si la temperatura exterior sigue aumentando, algunas superficies pueden acercarse incluso a los 60 o 70 °C.

El peligro del asfalto para las almohadillas de los perros

#SaludCanina #CuidadoDelPerro #ConsejosCaninos #Malinois ♬ Clock It – Chris Alan Lee @juancer_k9 Si tú no caminarías descalzo sobre el asfalto ardiendo, ¿por qué obligas a tu perro a hacerlo? ☀️🐾 ​Arrancamos la saga de salud y bienestar canino para el verano con la prueba más básica, pero la que más gente pasa por alto: La regla de los 5 segundos. ​Durante los días de calor, el suelo de la calle absorbe la radiación y puede alcanzar fácilmente el doble de la temperatura ambiental. Si hay 30°C en el aire, el asfalto puede estar a más de 50°C. ​⏱️ Haz la prueba: Pon la palma de tu mano limpia sobre el suelo donde va a pisar. Si no aguantas 5 segundos seguidos porque quema, la sesión de paseo queda suspendida de inmediato. Sus almohadillas no son de piedra; sufren quemaduras severas y dolorosas en cuestión de minutos. ​🌳 La alternativa: Modifica los horarios. Prioriza las primeras horas de la mañana o el final de la tarde, y busca siempre zonas de césped, tierra o sombra profunda. ​📌 GUARDA este vídeo para tener el recordatorio a mano durante toda la temporada y SÍGUEME, porque mañana en el Capítulo 2 te enseño el grave error que comete casi todo el mundo al intentar refrescarlos cuando tienen calor. ​👇 ¿Se nota ya el calor en tu zona? Cuéntame a qué hora estás sacando a tu perro estos días. Os leo. 💬 ​ #JuancerK9

Existe la falsa creencia de que las almohadillas de los perros son tan resistentes que soportan cualquier superficie. Sin embargo, aunque están adaptadas para caminar sobre cualquier tipo de terreno, no son inmunes al calor extremo.

Si bien están formadas por un tejido grueso, son piel y cuando permanecen sobre una superficie excesivamente caliente, empiezan a sufrir daños. En los casos más leves aparecen zonas enrojecidas y sensibilidad al caminar pero, cuando la lesión es más grave se pueden observar grietas, ampollas, sangrado y desprendimiento parcial de la piel.

El principal problema, según los veterinarios, es que muchos propietarios ni siquiera se dan cuenta del problema durante el paseo, ya que los perros siguen caminando aunque sientan molestias. Los primeros síntomas aparecen al volver a casa: el perro se lame continuamente las patas, camina con dificultad y cojea.

Afortunadamente, la solución es sencilla: colocar el dorso de la mano sobre el asfalto durante cinco segundos antes de salir de paseo. Si nos resulta incómodo mantener el contacto, la superficie también puede resultar peligrosa para las patas del perro.

La hora del paseo marca la diferencia

Durante el verano, las primeras horas de la mañana suelen ser las más seguras porque el suelo todavía no ha acumulado calor suficiente. Al anochecer ocurre algo parecido, aunque conviene recordar que algunas superficies continúan desprendiendo calor durante bastante tiempo después de ponerse el sol. En cambio, entre el mediodía y las primeras horas de la tarde el riesgo aumenta considerablemente.

Asimismo, aunque el asfalto es el que recibe más atención, existen muchas otras superficies capaces de alcanzar temperaturas peligrosas: hormigón, césped artificial, piedra natural, arena de playa, cubiertas de piscinas y suelos de terrazas. En el caso del césped artificial, se puede calentar mucho más que la hierba natural debido a la composición de sus fibras.

Si existe sospecha de quemadura, lo primero es retirar al perro de la superficie caliente. Luego, se puede refrescar la zona con agua fresca, nunca helada; en ningún caso se debe utilizar hielo directamente sobre las almohadillas, ya que el contraste extremo puede empeorar la lesión.Tampoco es recomendable aplicar cremas humanas, aceites, mantequilla u otros remedios caseros. Lo más importante es acudir al veterinario para valorar el alcance de las lesiones.