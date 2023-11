La forma real de calcular la edad de tu perro es esta

¿Cuántas veces has oído que cada año de un perro equivale a 7 de un perro? Es algo que todos hemos creído siempre a pies juntillas, pero no es cierto. Se trata de un falso mito muy extendido, pero no es exactamente así. En realidad, se trata de un cálculo que carece de fundamento científico.

Lo primero a destacar es que, tal y como explican los expertos, para conocer la edad de un perro hay que tener en cuenta tanto la edad cronológica como la edad biológica. Por lo tanto, también hay que tener en consideración la condición física y el estado de salud del animal, que no tiene por qué coincidir necesariamente con su edad real.

Así se calcula la edad del perro

Para calcular la edad de tu mascota, ten en cuenta que un cachorro envejece 15 veces más rápido que un humano durante su primer año de vida, y luego suma 6 años en el segundo año. Después, debes añadir aproximadamente 4 años por cada año adicional para determinar la edad del perro en años humanos.

Conocer la edad humana de un perro en lugar de su edad biológica te permite conectar emocionalmente con nuestra mascota. Y es que este cálculo te proporciona información muy valiosa sobre su esperanza de vida, cuándo necesitas llevarle al veterinario, cómo se encuentra física y emocionalmente, y te ayuda a comprenderle mejor, incluyendo si está más cansado o necesita cuidados especiales.

Es común observar que los cachorros tienden a ser más activos y juguetones, mientras que los perros mayores suelen ser más tranquilos y realizar menos actividad física. Además, el envejecimiento afecta la agudeza de los sentidos principales en los perros, incluyendo el olfato, la audición y la visión.

Fórmula

La Universidad de California ha creado una fórmula matemática que considera tanto el tamaño como el peso del perro. Para ello, clasifica a los animales en cuatro grupos distintos:

Razas pequeñas : son todas aquellas inferiores a 10 kilos.

: son todas aquellas inferiores a 10 kilos. Razas medianas : son aquellas que pesan entre 10 y 22 kilos.

: son aquellas que pesan entre 10 y 22 kilos. Razas grandes : las que oscilan entre 23 y 40 kilos.

: las que oscilan entre 23 y 40 kilos. Razas gigantes: las superiores a los 41 kilos.

Una vez clasificados en grupos según su tamaño y peso, la fórmula desarrollada por la Universidad de California para calcular la edad humana de un perro es la siguiente: años humanos = 16 x ln(edad cronológica del perro) + 31. Es decir, se multiplica el logaritmo natural de la edad del perro en años por 16 y se suma 31 para obtener la equivalencia en años humanos.