Éstas son las playas de Andalucía donde podrás ir con tu mascota

Éste es el listado completo de las playas para perros en Andalucía este 2024. Para que ambos paséis un día seguro y agradable, hay una serie de consejos que debes conocer. En primer lugar, lleva suficiente agua fresca y comida para tu mascota, evitando darle alimentos que puedan causarle malestar. No olvides las bolsas para recoger sus desechos y mantener la playa limpia. Por otro lado, asegúrate de que tu perro esté identificado con una chapita o microchip para evitar posibles pérdidas.

Evita ir en las horas de mayor calor y protege su piel con una cremar solar específica para perros. Una vez en la playa, busca un zona con sombra y revisa que la arena no esté demasiado caliente. No obligues a tu perro a entrar al agua si no quiere, y mantenlo vigilado en todo momento. Finalmente, evita que beba agua de mar o coma arena, y al regresar, báñalo para eliminar restos de sal y arena.

Playas para perros en Andalucía en 2024

Éstas son las playas de Andalucía donde puedes disfrutar en compañía de tu perro este 2024.

Granada

Playa El Cable, en Motril : la playa El Cable, situada cerca del puerto de Motril, cuenta con una zona acotada específicamente para perros.

: la playa El Cable, situada cerca del puerto de Motril, cuenta con una zona acotada específicamente para perros. Playa Canina La Veintiuna, en Almuñécar: es una pequeña zona de playa, de unos 200 metros, habilitada para perros

Cádiz

Playa Canina en El Puerto de Santa María : en El Aculadero, El Puerto de Santa María ha destinado un área de 9,000 m² para perros desde el 1 de junio hasta finales de septiembre.

: en El Aculadero, El Puerto de Santa María ha destinado un área de 9,000 m² para perros desde el 1 de junio hasta finales de septiembre. Playa de la Concha, en Algeciras : situada en El Rinconcillo, al final del Paseo de la Cornisa, es una de las primeras playas oficiales para perros en la provincia.

: situada en El Rinconcillo, al final del Paseo de la Cornisa, es una de las primeras playas oficiales para perros en la provincia. Playa Canina de Rota : recientemente inaugurada, la playa canina de Rota está ubicada en la zona de Aguadulce, a las afueras del pueblo.

: recientemente inaugurada, la playa canina de Rota está ubicada en la zona de Aguadulce, a las afueras del pueblo. Playa de Chiclana : esta zona está delimitada con balizas y ofrece 150 metros reservados para perros.

: esta zona está delimitada con balizas y ofrece 150 metros reservados para perros. Playa Canina de Torregorda, en Cádiz : esta playa ofrece dos áreas: una de 125 metros para que los perros disfruten libremente y otra de unos 350 metros donde deben pasear con correa.

: esta playa ofrece dos áreas: una de 125 metros para que los perros disfruten libremente y otra de unos 350 metros donde deben pasear con correa. Los Manolos y Santa Clara, en La Línea de la Concepción :

La Línea de la Concepción inauguró dos playas caninas: Los Manolos en la zona Poniente y Santa Clara en El Burgo y la Alcaidesa.

: La Línea de la Concepción inauguró dos playas caninas: Los Manolos en la zona Poniente y Santa Clara en El Burgo y la Alcaidesa. Playa Canina en Camposoto, en San Fernando: esta playa tiene una zona vallada donde los perros pueden correr sin correa.

Huelva

Playa El Espigón, en Huelva : ubicada en el Paraje Natural Marismas de Odiel, la playa El Espigón es un amplio espacio caracterizado por su arena fina y mareas tranquilas.

: ubicada en el Paraje Natural Marismas de Odiel, la playa El Espigón es un amplio espacio caracterizado por su arena fina y mareas tranquilas. Playa de Pesmar, en Isla Cristina : próxima al puerto de Isla Cristina, la playa de Pesmar es una de las mejores valoradas en la provincia para perros.

: próxima al puerto de Isla Cristina, la playa de Pesmar es una de las mejores valoradas en la provincia para perros. Playa Canina en Ayamonte : en el Paraje Natural de Canela, cerca del antiguo cuartel en Ayamonte, se encuentra una playa canina de aproximadamente 200 metros.

: en el Paraje Natural de Canela, cerca del antiguo cuartel en Ayamonte, se encuentra una playa canina de aproximadamente 200 metros. Playa de la Gola, en Isla Cristina: situada en Punta del Caimán, frente al caño de Franco, la playa de la Gola está abierta todo el año y ofrece un tramo de costa de 800 metros

Málaga

Playa Canina de Torre del Mar : la playa Canina de Torre del Mar, ubicada cerca de la desembocadura del Río Vélez en El Mortero, ofrece 4.000 m² de arena fina, siendo un espacio ideal para disfrutar con mascotas.

: la playa Canina de Torre del Mar, ubicada cerca de la desembocadura del Río Vélez en El Mortero, ofrece 4.000 m² de arena fina, siendo un espacio ideal para disfrutar con mascotas. Playa Arroyo Hondo, en Benalmádena : ofrece equipamiento y mobiliario específicos para perros, como duchas especiales, bebederos y bancos para los acompañantes humanos.

: ofrece equipamiento y mobiliario específicos para perros, como duchas especiales, bebederos y bancos para los acompañantes humanos. Playa El Castillo, en Fuengirola : está cerrada con vallas y destinada exclusivamente para perros en un área de 3,424 m². Este espacio de arena fina incluye duchas para toda la familia, incluido el can, y un chiringuito pet friendly.

: está cerrada con vallas y destinada exclusivamente para perros en un área de 3,424 m². Este espacio de arena fina incluye duchas para toda la familia, incluido el can, y un chiringuito pet friendly. Playa Canina de Torrox : ubicada cerca de Nerja, entre el río y el faro de Torrox, esta playa canina de casi 300 metros destaca por su tranquilidad y baja afluencia

: ubicada cerca de Nerja, entre el río y el faro de Torrox, esta playa canina de casi 300 metros destaca por su tranquilidad y baja afluencia Playa El Pinillo, en Marbella : a las afueras de Marbella, la playa El Pinillo es conocida por su tranquilidad y su extensión de dos kilómetros de arena oscura.

: a las afueras de Marbella, la playa El Pinillo es conocida por su tranquilidad y su extensión de dos kilómetros de arena oscura. Playa Canina de Ventura de Mar, en Marbella : se encuentra cerca de la urbanización Ventura de Mar y próximo a Puerto Banús.

: se encuentra cerca de la urbanización Ventura de Mar y próximo a Puerto Banús. Playa de Piedra Paloma, en Casares : ofrece 400 metros lineales de costa apta para perros. Se caracteriza por su arena oscura formada por pequeñas piedras y aguas tranquilas.

: ofrece 400 metros lineales de costa apta para perros. Se caracteriza por su arena oscura formada por pequeñas piedras y aguas tranquilas. Playa de Arroyo Totalán: con una extensión de 14.000 m², es la playa más grande de Málaga y está abierta durante todo el año. Este espacio cuenta con papeleras y dispensadores de bolsas para excrementos, así como señales que indican la normativa de la playa.

Almería