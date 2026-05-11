Los dueños de gatos españoles coinciden: el 67% dice que estar con su mascota les hace estar más relajado

En España hay ya más de 6,2 millones de gatos conviviendo en los hogares, según reflejan los últimos datos estadísticos del Informe Pet Population 2020-2025 de Euromonitor International. Este crecimiento constante durante los últimos cuatro años demuestra que estos animales domésticos son de los preferidos para muchas familias.

Para los dueños de gatos, la presencia de estos animales en el día a día aporta un beneficio directo que va mucho más allá de la simple compañía.

Un reciente estudio analizó en profundidad el impacto de esta convivencia. Los resultados de la investigación confirman que el contacto directo con los gatos ayuda a aliviar las tensiones cotidianas en España. Asimismo, el análisis de las respuestas permite entender los hábitos de descanso y salud mental de los ciudadanos.

El 67 % de los dueños de gatos en España logra estar más relajados gracias a su mascota

El III Barómetro Felino, un estudio elaborado por la marca de bienestar animal Sanicat, confirma que el 67 % de las personas que conviven con un gato experimenta calma y relajación inmediata al escuchar o sentir a su mascota. Esta cifra sitúa la reducción de la tensión como la principal emoción que despiertan estos animales en sus hogares.

El estudio demuestra que el contacto diario con el animal ayuda a bajar las revoluciones y a encontrar un espacio de tranquilidad en la rutina diaria.

Este bienestar no es una percepción, ya que alcanza a la práctica la totalidad de los hogares consultados en el informe. Sara Fernández, veterinaria de Sanicat, aclara que este estímulo rítmico es un signo de bienestar mutuo que genera casas más sanas. De hecho, el 95 % de los españoles que comparten su vida con gatos considera que esta interacción diaria es una fuente de tranquilidad indispensable.

Cómo influye la presencia de los gatos en el control de la ansiedad

La rutina diaria, según los expertos que analizan el comportamiento felino, suele generar picos de tensión que los animales ayudan a amortiguar de forma natural. Hasta un 45 % de los encuestados asegura que la compañía de su felino le permite desconectar por completo de los pensamientos negativos. Además, el informe destaca otros efectos directos sobre el estado de ánimo:

Un 43 % de los participantes nota una reducción real de la ansiedad o el nerviosismo.

nota una reducción real de la ansiedad o el nerviosismo. El 56 % valora el acompañamiento constante que ofrece el animal en el hogar.

constante que ofrece el animal en el hogar. Cuatro de cada diez personas afirman que compartir espacio con su mascota mitiga la soledad.

Este alivio físico y mental se traslada también a las horas de descanso nocturno de los propietarios. Un 23 % de los dueños confirma que la cercanía del gato les ayuda a conciliar el sueño o a mejorar la calidad del descanso. Por su parte, otro 22 % nota una regulación positiva en su respiración y ritmo cardíaco cuando el animal descansa a su lado.

Las comunidades autónomas con mayor conexión emocional con gatos

El barómetro revela diferencias territoriales muy marcadas en cuanto a la intensidad de este vínculo dentro del país. Las regiones de Navarra, Cataluña, Baleares y Madrid lideran el ranking nacional de conexión afectiva entre humanos y felinos. En Navarra, por ejemplo, el cien por cien de los participantes asegura que la relación con su mascota influye positivamente en su bienestar diario.

En definitiva, el estudio concluye que la presencia de los gatos se traduce en un entorno doméstico mucho más equilibrado y saludable. La satisfacción de comprobar que el animal está cómodo y feliz produce, por pura empatía, un efecto de retorno en el propio dueño. Los datos de esta investigación de Sanicat constatan que el cuidado mutuo es la base de una convivencia de éxito en los hogares españoles.