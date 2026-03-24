Cómo afecta la astenia primaveral a los perros y qué puedes hacer para combatirla, según los expertos

De la misma manera que los humanos, los perros también pueden sufrir cambios en el metabolismo cuando llega la primavera, el cual debe adaptarse a las nuevas condiciones tanto de temperatura como de luz para que el organismo funcione correctamente. Tal y como alertan los veterinarios, los perros también notan la astenia primaveral, así que es normal que se muestren más somnolientos o tengan menos apetito de lo habitual. A esto hay que sumar los peligros que trae consigo la nueva estación, como las alergias, la proliferación de parásitos o la temida oruga procesionaria del pino.

Teniendo todo esto en cuenta, debemos informarnos muy bien acerca de la astenia primaveral en perros para brindarle a nuestra mascota los cuidados que necesita. Lo primero y más importante es la protección contra los parásitos habituales, como mosquitos, garrapatas y pulgas. Además de la desparasitación interna que se mantiene durante todo el año, es recomendable aplicar alguna medida antiparasitaria externa, como pipetas o collares. Lo mejor es consultar con el veterinario cuál es el método más adecuado para nuestro compañero de cuatro patas.

Astenia primaveral en perros

En primavera, las temperaturas aumentan y hay más horas de luz, y el metabolismo de los perros debe adaptarse a estos cambios. En este contexto, los veterinarios advierten de la astenia primaveral en perros, que puede hacer que se sientan más cansados y con menos apetito. Para evitar que esta situación se cronifique en el tiempo y que el animal reciba los cuidados que necesita, debemos atender las recomendaciones de los profesionales.

Uno de los principales consejos de los expertos en salud animal con respecto a los cuidados de los perros consiste en adaptar su alimentación a la época del año. Con el buen tiempo, los paseos al aire libre son más largos y, por ende, necesitan más energía; una dieta equilibrada baja en grasas saturadas y rica en proteínas les ayudará a mantener el nivel de actividad.

Todos sabemos que la primavera es la época del año en la que más alergias se producen debido a la proliferación del polen y otros alérgenos. Los perros también pueden sufrirlas, y los síntomas son muy similares a los nuestros: estornudos, picazón y enrojecimiento de la piel. Para ayudarles, es esencial mantener la casa limpia y lacar su cama con frecuencia.

Durante los meses más calurosos del año, es imprescindible prestar especial atención al cuidado de la piel y el pelaje de los perros. En primavera comienzan a mudar, lo que provoca una gran pérdida de pelo, razón por la cual debemos cepillar a nuestras mascotas con regularidad para eliminar el pelo muerto. Además, a consecuencia de la caída del pelo, la piel se reseca muchísimo, así que los veterinarios aconsejan aplicar aceites hidratantes para mantener la piel sana. Por otro lado, podemos añadir alimentos o suplementos de ácidos grasos omega 3 y omega 6.

Oruga procesionaria del pino

La oruga procesionaria es un insecto bien conocido por los dueños de mascotas debido a su peligrosidad. Desciende de los árboles en largas hileras, como si formara una procesión, de ahí su nombre. Tradicionalmente aparecía en los meses de marzo y abril, pero en los últimos años su descenso se está adelantando, lo que amplía el periodo de riesgo. Su ciclo de vida incluye cuatro fases metamórficas: huevo, larva u oruga, pupa y mariposa, y cada una es determinante para el desarrollo de la especie.

«El peligro reside en los miles de pelos urticantes microscópicos que recubren el cuerpo de la oruga», explica el veterinario Rubén Duque en una entrevista con Mascotario. «Contienen una toxina denominada thaumetopoeína, capaz de desencadenar una reacción inflamatoria muy intensa al contacto con mucosas o piel. Por eso insistimos tanto en que cualquier sospecha de contacto debe considerarse una urgencia veterinaria. No hablamos de días, sino de minutos y horas».

Los síntomas aparecen en cuestión de minutos e incluyen: inflamación de labios y lengua, enrojecimiento de la mucosa oral, hipersalivación intensa, rascado insistente del hocico, dolor agudo e incluso dificultad para respirar si la inflamación afecta a la garganta. En situaciones graves, la reacción puede progresar hasta la necrosis de los tejidos, especialmente en la lengua.

En caso de exposición, no se debe tocar la zona sin guantes ni frotarla, ya que los pelos urticantes podrían dispersarse; únicamente se recomienda lavar con agua, preferiblemente tibia o caliente, evitando que el líquido se dirija hacia la garganta. Se trata de una urgencia veterinaria, por lo que es fundamental acudir cuanto antes a un profesional, que valorará el tratamiento más adecuado para frenar la reacción.