Carlos, veterinario, sobre el mejor juguete para un gato: “Está en una caja de cartón; reduce su estrés y aporta seguridad”

Los juegos para gatos son mucho más que una forma de entretenerlos: son fundamentales para mantenerlos activos, estimular sus instintos naturales y favorecer su bienestar. Entre las opciones más sencillas y económicas se encuentran las cajas de cartón, un objeto cotidiano que puede convertirse en un espacio de juego, exploración y descanso, y acaba siendo el mejor juguete para un gato.

Los juguetes y las actividades que permiten buscar, perseguir, manipular y esconderse enriquecen el entorno cotidiano y pueden contribuir a disminuir el estrés asociado a ambientes poco estimulantes. Según Veterinary Healthcare Associates «A los gatos les encantan las cajas de cartón porque son un lugar seguro donde refugiarse. Les brindan calor y protección contra otras mascotas y personas, y disfrutan jugando en ellas».

El mejor juguete para un gato

Al interactuar con una caja, el gato puede esconderse, acechar, saltar, entrar y salir, conductas que forman parte de su comportamiento natural. Además, este tipo de enriquecimiento ambiental resulta especialmente útil para los gatos que viven en interiores y necesitan oportunidades para mantenerse física y mentalmente estimulados.

En este contexto, las cajas de cartón destacan por combinar varios estímulos en un solo objeto: permiten esconderse, explorar, saltar, acechar y descansar. Son económicas, fáciles de conseguir y, para muchos gatos, resultan tan atractivas como juguetes diseñados específicamente para mascotas.

Beneficios de las cajas de cartón para un gato

Aunque no existe un juguete universal que sea perfecto para todos los gatos, las cajas de cartón reúnen numerosas características que explican su enorme popularidad:

Proporcionan un escondite seguro

Una caja ofrece un espacio cerrado en el que el gato puede refugiarse cuando quiere sentirse protegido. Carlos, veterinario de Mascotas y Familias Felices afirma que el cartón les encanta porque les protege del frío, les gusta descansar encima simplemente por sentirse más aislados.

Ayudan a crear un lugar de descanso

La misma caja que sirve para jugar puede convertirse en una zona para dormir. Al ofrecer aislamiento y sensación de protección, puede funcionar como escondite y lugar de descanso.

Estimulan el instinto de exploración

Una caja vacía se convierte rápidamente en un territorio por descubrir. El gato puede entrar, salir, asomarse por las esquinas o investigar sus diferentes partes, lo que transforma un objeto cotidiano en una fuente de estímulos.

Favorecen el juego de caza

Las cajas permiten crear juegos de acecho y emboscada. Un gato puede esconderse dentro y esperar a que pase un juguete, una pelota o incluso otro objeto que se mueva. Esto reproduce aspectos de la secuencia predatoria natural que los gatos necesitan expresar mediante el juego.

Permiten rascar, morder y manipular

El cartón tiene una textura que muchos gatos disfrutan arañando o mordisqueando. Además, pueden empujarlo, golpearlo con las patas y explorar sus bordes, aumentando las posibilidades de interacción.

Son económicas

Una de sus mayores ventajas es que prácticamente no requieren inversión. Una caja de un pedido, siempre que esté limpia y en buenas condiciones, puede convertirse en un elemento de enriquecimiento ambiental. Incluso Cornell Veterinary Medicine señala que las cajas de cartón pueden resultar tremendamente entretenidas sin necesidad de gastar mucho dinero.

Se pueden transformar fácilmente

Una caja puede tener una segunda vida como túnel, laberinto o pequeño refugio. Cortar algunas ventanas o unir varias cajas permite crear diferentes recorridos y renovar el estímulo sin comprar juguetes nuevos.

Son fáciles de renovar

Como el cartón es económico y reemplazable, se puede cambiar la caja cuando esté deteriorada. También es posible alternar diferentes tamaños para evitar que el gato se acostumbre siempre al mismo entorno.

Alternativas caseras parecidas a las cajas

Si no tienes una caja disponible, existen otras opciones sencillas que pueden ofrecer experiencias similares:

Bolsas de papel, siempre supervisadas y sin asas que puedan engancharse.

Cestas o recipientes de cartón grandes, sin grapas, bordes peligrosos ni materiales tóxicos.

Túneles hechos con varias cajas, conectando sus extremos para crear recorridos.

Mantas colocadas sobre dos sillas, formando una pequeña tienda o escondite.

Laberintos de cartón, construidos con separadores y pequeñas aberturas.

Consejos para aprovechar las cajas de cartón

Cambia la ubicación de la caja de vez en cuando para incorporar novedad al entorno.

Combínala con otros juguetes, como pelotas o juguetes tipo caña, para fomentar la persecución y el acecho.

Rota los juguetes y las cajas en lugar de ofrecer siempre los mismos estímulos; esto puede ayudar a prevenir el aburrimiento.

Evita pinturas, pegamentos o productos químicos si vas a modificar una caja para tu gato.

Adapta el tamaño y la accesibilidad a cada gato. Los gatitos y los gatos mayores pueden necesitar cajas fáciles de entrar y salir y colocadas a una altura baja.

Ofrece más escondites si tienes varios gatos, preferentemente en lugares separados para reducir la competencia y el estrés.