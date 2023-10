5 consejos para enseñar al perro a obedecer

Tener un perro obediente no solo hace que la convivencia sea más armoniosa, sino que también fortalece el vínculo entre tú y tu mascota. Desde el principio, establece reglas claras para tu perro. Enséñale lo que está permitido y lo que no lo está. A continuación te damos los mejores consejos para enseñarle al perro a obedecer.

Educación

Si adoptas a un perro en el momento en el que es un cachorro, este será similar a una esponja la cual absorbe los conocimientos que tu le inculques. Cada vez que le veas haciendo algo mal, tienes que corregirlo para que cuando sea adulto no se haya acostumbrando a estas actividades negativas.

Refuerzo positivo

El refuerzo positivo consiste en cada vez que tu perro te obedezca o haga algo bien debes de premiarle. Así tu perro repetirá dicho comportamiento correctamente y comenzará a verte como alguien agradable. Es muy importante evitar el refuerzo negativo, debido a que no es bueno maltratar al animal, el sufrirá y te temerá y seguramente no entenderá lo que le quieres enseñar.

Ejercicios

Debes ser conscientes de que el perro no puede aprender ordenes complejas en poco tiempo. Por eso es importante tener perseverancia y paciencia a la hora de educar al animal. Si tu perro no obedece de inmediato, no te frustres. Comienza por ejercicios fáciles y sé consistente en tus órdenes y recompensas, y eventualmente tu perro entenderá lo que esperas de él.

Socialización



Expón a tu perro a diferentes situaciones y personas desde temprana edad. Una socialización adecuada ayuda a tu perro a comportarse bien en diversas circunstancias y con otras personas y animales.

Los perros son animales de manada y necesitan un líder claro. Establece tu autoridad de manera calmada y segura para que tu perro confíe en seguir tus órdenes.

Estilo de vida



Cuando vas a adoptar a un perro debes de plantearte qué es lo que buscas. ¿Quieres un perro para tener compañía o quieres un perro para enseñarle diferentes trucos? Hay muchas razas de perros y cada una tiene una características y distintos tipos de necesidades.

Si quieres un perro para que te acompañe en tu estilo de vida activo, no adoptes a un perro en su vejez, porque no se adaptará a ti. Del mismo modo, no adoptes a un perro muy activo y con mucha energía si pasas mucho tiempo en casa porque con el tiempo podría deprimirse.

¡Estos son los mejores consejos para enseñarle al perro a obedecer!