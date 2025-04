Este es el sueldo de los conductores de los autobuses de la EMT en Madrid

La EMT de Madrid cuenta con una flota que supera los 2.100 autobuses y que conforman el recorrido de las más de 220 líneas de autobús existentes en la capital. Una de las redes de autobuses más grandes de Europa, operada por un grupo de profesionales que trabajan en turnos que van desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Pero, ¿quieres saber cuánto cobran los conductores de autobús de Madrid?.

El Ayuntamiento de Madrid informa que el año pasado, la EMT de Madrid transportó a más de 475 millones de viajeros en sus 229 líneas. Una cifra que refleja no sólo la importancia del servicio, sino también la enorme responsabilidad que asumen los conductores, obligados a cumplir horarios, itinerarios y normas con precisión milimétrica. Y como en cualquier empleo de alta exigencia, la pregunta es inevitable: ¿está bien pagado? La respuesta no es tan sencilla como señalar una cifra, dado que al salario base, se le suman pagas extraordinarias, pluses variables, compensaciones por turnos difíciles y primas por objetivos. Todo ello está contemplado en el nuevo convenio colectivo 2024-2027 que regula las condiciones laborales de los más de 10.000 empleados de la EMT. Así que vamos a desgranar cuánto gana realmente un conductor de autobús en Madrid y qué factores influyen en su nómina final.

El sueldo base de los conductores de autobús de la EMT

El salario mensual bruto para un conductor de autobús de la EMT en Madrid, según lo estipulado en el convenio vigente, es de 2.034,90 euros. Esta cifra corresponde al grupo profesional III, subgrupo B, al que pertenecen los conductores. Es decir, se trata de la cantidad fija antes de aplicar cualquier complemento o deducción, y sirve como referencia para calcular otras retribuciones variables.

A esta base se le suma la conocida como paga de marzo, una retribución adicional histórica que este año asciende a 2.325 euros brutos. Esta paga fue introducida por un convenio anterior y continúa vigente como un ingreso extra significativo para los conductores, especialmente al tratarse de una cantidad que no depende del número de horas trabajadas ni del desempeño individual.

Además, los conductores perciben una prima anual de actividad de 2.081,20 euros, que reconoce su implicación continuada en el servicio. Este complemento está diseñado para premiar el compromiso de los trabajadores a lo largo del año, independientemente de los turnos que hayan realizado o los días de descanso acumulados.

Pluses por turnos, domingos y trabajo nocturno

El trabajo en la EMT no es precisamente de oficina. Hay turnos de madrugada, jornadas partidas, fines de semana y festivos. Para compensar estos horarios poco convencionales, el convenio contempla una serie de pluses específicos que incrementan el salario final.

Por trabajar en domingo, los conductores reciben 44 euros adicionales por jornada, y 18 euros si lo hacen en sábado. El trabajo en turnos partidos, muy habitual en el transporte urbano, también se retribuye con una cantidad adicional: en días laborables, se pagan 7,50 euros si el intervalo es de una hora y 3,08 euros más por cada media hora adicional. Estas cifras cambian si se trata de sábados o festivos, donde los importes son más elevados.

Los turnos nocturnos implican un plus de 3,20 euros por noche, pero también se contempla una retribución específica si el conductor realiza refuerzos en el servicio nocturno, llegando a 21,68 euros, y hasta 36,18 euros si permanece adscrito a ese servicio durante más de seis meses.

Compensaciones por cambios de prestación y traslados

La flexibilidad es parte del trabajo de conductor en la EMT. Cambiar de turno o de centro de operaciones puede ser frecuente, y por ello existen compensaciones económicas por estas situaciones. Por ejemplo, cuando un conductor cambia de una jornada de mañana a una de tarde (o viceversa), se le abonan 13,23 euros por día, cantidad que sube a 23,65 euros a partir del séptimo día consecutivo de cambio.

También se contemplan pagos por traslados forzosos entre centros de operaciones. El importe es de 14,34 euros por traslado, y si en un mismo año natural se realizan más de ocho traslados, la cuantía a partir del noveno se incrementa, siguiendo la actualización marcada por los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a las horas extra, el precio base por hora es de 17,55 euros, sin contar los complementos por antigüedad, que pueden elevar esta cantidad en función de los años de servicio acumulados por el trabajador.

Productividad, absentismo y días libres no disfrutados

Una de las grandes novedades del actual convenio colectivo de la EMT es que vincula parte de la retribución a la productividad y al cumplimiento de objetivos. En este sentido, los conductores pueden recibir una prima anual de productividad de 2.325 euros, siempre que se alcance el nivel de servicio pactado y se mantengan ciertos niveles de asistencia y puntualidad.

También se premia la no utilización de días libres acumulados por exceso de jornada. Si un conductor no puede disfrutar de esos días, se le abonan 131,68 euros por cada jornada no disfrutada, una cantidad considerable que compensa, en parte, el esfuerzo extra realizado.

Por último, el convenio contempla otros pluses menores, como el de turnicidad o el de conducción, que aunque más pequeños, también suman en el cómputo global del salario y reconocen aspectos específicos del trabajo diario.

Entonces, ¿cuánto gana realmente un conductor de la EMT?

Con todos estos conceptos sobre la mesa, es evidente que el salario de un conductor de autobús de la EMT no se limita a su sueldo base. Dependiendo de los turnos, de la antigüedad, de los cambios de prestación o de si se alcanzan los objetivos anuales, la retribución puede variar notablemente de un empleado a otro.

Según estimaciones de portales especializados y teniendo en cuenta todas las variables posibles, el sueldo anual bruto de un conductor de autobús en Madrid puede oscilar entre 35.000 y 40.000 euros, de modo que a pesar de que el camino para convertirse en conductor de la EMT requiere esfuerzo y superar una oposición con requisitos específicos, las condiciones laborales y salariales resultan bastante competitivas.