Procesión de Nuestra Señora de la Soledad 2026 en Madrid: cortes, horarios y calles afectadas

Este domingo 12 de abril, en el distrito de Barajas, va a haber más movimiento de lo habitual a última hora de la tarde. No es nada extraordinario si conoces la zona, pero sí lo suficiente como para que convenga tenerlo en cuenta. Se celebra la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y, como suele pasar en estos casos, durante un par de horas algunas calles importantes van a estar cortadas, de modo que es importante saber todo sobre esos cortes, horarios y calles afectadas.

No estamos hablando de una procesión masiva como las del centro de Madrid en Semana Santa, pero tampoco pasa desapercibida. El recorrido atraviesa zonas bastante utilizadas del barrio y eso, aunque sea por poco tiempo, termina afectando. Sobre todo si te pilla en coche o tienes que cruzar Barajas en ese momento. Por eso, más allá del acto en sí, lo útil es saber cuándo ocurre, por dónde pasa y qué cambios va a provocar en el tráfico y en el transporte público.

Horario de la procesión de Nuestra Señora de la Soledad 2026

La procesión está prevista para este domingo 12 de abril de 2026 entre las 18:30 y las 20:30 horas. Como suele ocurrir, ese horario es orientativo ya que pueden darse pequeños retrasos o adelantos según el ritmo del recorrido o las paradas que se hagan. Aun así, esa es la franja en la que se concentra todo. Es justo a esa hora cuando más se nota el impacto, porque coincide con el final de la tarde, cuando todavía hay bastante movimiento en el distrito.

Calles cortadas en Barajas por la procesión del 12 de abril

El recorrido pasa por varias calles clave dentro de Barajas, especialmente en la zona más céntrica. No son calles secundarias, así que cualquier corte termina teniendo efecto en los alrededores. Según informa el Ayuntamiento de Madrid, las calles afectadas serán Concejal Tomás Serrano Guío, la Plaza Mayor de Barajas, la Avenida General, la Avenida de Logroño y la Glorieta de la Ermita.

Si sueles moverte por allí, ya sabes que la Avenida de Logroño es uno de los puntos más delicados. Es una vía de paso bastante habitual y cualquier interrupción se acaba notando, aunque sea durante poco tiempo, pero cabe añadir que los cortes no se van a producir todos a la vez, sino que van aplicando según avanza la procesión y se levantan después, pero aun así durante ese tramo de dos horas la circulación no es fluida.

Qué pasa con el tráfico y qué conviene hacer

Si puedes evitar esa zona en ese horario, mejor. No porque vaya a ser un colapso total, pero sí porque se juntan varias cosas que hacen que todo vaya más lento: cortes puntuales, desvíos, coches acumulándose en calles cercanas y al final el trayecto se alarga más de lo previsto. Si tienes que pasar sí o sí, lo más práctico es salir con margen o buscar una ruta alternativa antes de arrancar ya que improvisar en ese momento suele ser lo que más complica las cosas. Otra opción, si el trayecto es corto, es directamente ir andando. En distancias pequeñas, muchas veces se tarda menos que en coche cuando hay este tipo de eventos.

Autobuses afectados por la procesión en Barajas

El transporte público también se verá afectado durante esas horas. Varias líneas de la EMT modificarán su recorrido habitual mientras dure la procesión. En concreto, las líneas afectadas son la 101, 105, 112, 115 y 166. No todos los cambios son iguales ni duran lo mismo, porque dependen del punto exacto en el que se encuentre la procesión. Por eso, si tienes pensado usar alguna de estas líneas, lo mejor es consultar antes la información actualizada. En estos casos, las aplicaciones de transporte suelen reflejar los cambios casi en tiempo real, lo que ayuda bastante a evitar esperas innecesarias.

Qué tiene que ver con el Domingo de Quasimodo

La fecha no es casual. Esta procesión forma parte de los actos del llamado Domingo de quasimodo, que se celebra justo una semana después de la Semana Santa. El nombre tiene su origen en las primeras palabras del canto de entrada en latín de la Misa de ese día que son «Quasi modo géniti infantes» que significa «Como niños recién nacidos».

No es una celebración especialmente conocida fuera de ciertos barrios, pero en lugares como Barajas sigue teniendo continuidad. No es algo turístico ni multitudinario, más bien al contrario, es una tradición local que se mantiene año tras año. Y dentro de ese contexto es donde encaja esta procesión, que sirve en cierto modo como cierre a todo el ciclo de celebraciones religiosas de las semanas anteriores.

Al final, todo se resume en algo bastante simple. No es un evento enorme, pero durante un par de horas el barrio funciona de otra manera. De este modo, entre las 18:30 y las 20:30 horas, varias calles estarán cortadas de forma puntual, los autobuses cambiarán su recorrido y habrá más gente en las zonas por las que pasa la procesión. No es algo que dure mucho, pero sí lo suficiente como para notarlo.